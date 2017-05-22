Артем Ребров: "Глушаков - лучший игрок чемпионата России? Это и его победа, и "Спартака". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Глушаков - лучший игрок чемпионата России? Это и его победа, и "Спартака"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров поздравил капитана своей команды Дениса Глушакова с получением звания лучшего игрока чемпионата России по итогам сезона. Также голкипер ответил на вопрос, хотел ли бы он сам получить эту награду.

- Конечно, победа Дениса Глушакова - это большая радость. Думаю, он заслуженно получил приз. Он всем доказал в этом сезоне, что он лидер и чемпион. Это большая победа и для него, и для всех нас, спартаковцев.

- Сами бы хотели стать лучшим игроком чемпионата?

- Да. (Ярослав СУСОВ)

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