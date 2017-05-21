Артем Ребров: "До встречи в новом сезоне"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров​ после завершения матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, фанаты красно-белых - лучшие в стране.

"Дорогие красно-белые! Очередной сезон позади. Он для нас стал золотым за долгое время, это самое главное. Немного подробностей опишу четь позже. А сейчас просто хотелось бы сказать всем спасибо за поддержку. Как обычно, лучшую в стране. До встречи в новом сезоне. Мы чемпионы!" - написал Ребров в Инстаграме.

Артем Ребров: "Каррера готов грызть за нас каждого"