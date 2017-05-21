Артем Ребров: "До встречи в новом сезоне". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "До встречи в новом сезоне"

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Голкипер "Спартака" Артем Ребров​ после завершения матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, фанаты красно-белых - лучшие в стране.

"Дорогие красно-белые! Очередной сезон позади. Он для нас стал золотым за долгое время, это самое главное. Немного подробностей опишу четь позже. А сейчас просто хотелось бы сказать всем спасибо за поддержку. Как обычно, лучшую в стране. До встречи в новом сезоне. Мы чемпионы!" - написал Ребров в Инстаграме.

Артем Ребров: "Каррера готов грызть за нас каждого"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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