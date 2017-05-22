Артем Ребров: "До сих пор не могу найти штанги с нашего стадиона"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров на гала-вечере РФПЛ подчеркнул, что этот сезон стал лучшим не только для него, но для всей команды. Красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

– Конечно, это лучший сезон. Не только для меня, для всей команды, – сказал Ребров. – Первое место, мы чемпионы. И номинации сегодня все практически наши – самое главное.

– Полузащита сейчас у "Спартака" самая лучшая – все награды получили красно-белые?

– Не только полузащита, считаю, что у нас вообще самая лучшая команда.

– Нет досады, что награду лучшему вратарю получили не вы?

– Я думаю, самое главное – есть золотая медаль.

При этом во время выхода на сцену за индивидуальным призом Ребров также выделил всю команду, а в конце обратился к залу по мотивам празднования чемпионства после домашнего матча с "Тереком", когда болельщики спустились на поле и разобрали ворота на сувениры. "Если кто знает, где наши штанги с "Открытия", напишите, пожалуйста. До сих пор найти не могу", - сказал вратарь.

"Спартак" на гала-вечере РФПЛ. LIVE!