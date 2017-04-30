Артем Ребров: "ЦСКА показал то, что мы и ожидали"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров после первого периода матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что соперник показал ожидаемую игру. Также футболист отметил, что в ответном голе армейцев нет ничего страшного.

– Конечно, были готовы к натиску, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Ребров. – ЦСКА играет дома, им нужна победа. Нам тоже нужна. В таких играх начало встречи очень важно. Соперник показал то, что мы и ожидали. В конце немного не додержали, но ничего страшного. Изменится ли игра "Спартака" во втором тайме? Сейчас увидим.

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