Артем Милевский: "Луческу думал, что в России ему будут помогать судьи, как на Украине"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский, который минувший сезон провел в "Тосно", выразил уверенность в том, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу не добился успеха в России, потому что недооценил уровень чемпионата.

По словам форварда, специалист думал, что ему будут помогать судьи, как это было в украинской лиге, когда румын возглавлял "Шахтер".

- Луческу думал, что здесь будет как на Украине, когда ему судьи помогают, в команде одни бразильцы, - сказал Милевский в интервью FootballHub. - Всем понятно, что "Шахтер" становился чемпионом еще как. Судьи в матчах с дончанами чудили так, что доходило до смешного. И вот он думал, что в России будет так же. А тут "Спартак", "Локомотив", ЦСКА. "Ростов", который не пропускал десять матчей, тяжелые выезды в Пермь, неуступчивые "Крылья".

В России количество команд, которые могут составить конкуренцию, просто огромное. Поэтому у Луческу в России мало что получается. Говорят, что его увольнять будут. Получит он свои отступные - поедет в "Галатасарай" работать спортивным директором.