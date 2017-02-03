Артем Дзюба: "Запомнил всех, кто ударил. Особенно Могилевец лютый"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в шутку намекнул, что припомнит всем одноклубникам удары после посвящения в капитаны. Он был назначен капитаном команды накануне и удостоился традиционного "туннеля", который завершился массовой дружеской взбучкой.
"Запомнил всех, парни, кто ударил!!! Особенно Паша Могилевец лютый", - написал Дзюба на своей странице в Instagram.
Болела_23
воришка стал капитаном))) ну всё верно, какая команда, такой и капитан))) на распил-арену его запустить, там ещё много не сворованного)))
23:16 3 февраля
varelik
не дзюба юморист. когда с футболом завяжет. пойдет в аншлаг к регине
20:23 3 февраля
Maksim K
Вопреки: Ты никогда не слышал про сарказм, юмор, троллинг может быть?? нет?? Клоун!
20:04 3 февраля
Вопреки
Клоун... Паша вообще твою процедуру игнорировал - смотри видео, зазвездившийся... Кому ты нужен, бог мой.
19:19 3 февраля