19:15 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Запомнил всех, кто ударил. Особенно Могилевец лютый"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в шутку намекнул, что припомнит всем одноклубникам удары после посвящения в капитаны. Он был назначен капитаном команды накануне и удостоился традиционного "туннеля", который завершился массовой дружеской взбучкой.

"Запомнил всех, парни, кто ударил!!! Особенно Паша Могилевец лютый", - написал Дзюба на своей странице в Instagram.

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Правильно ли "Зенит" поступил, назначив капитаном команды экс-спартаковца Дзюбу?
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Болела_23

воришка стал капитаном))) ну всё верно, какая команда, такой и капитан))) на распил-арену его запустить, там ещё много не сворованного)))

23:16 3 февраля

varelik

не дзюба юморист. когда с футболом завяжет. пойдет в аншлаг к регине

20:23 3 февраля

Maksim K

Вопреки: Ты никогда не слышал про сарказм, юмор, троллинг может быть?? нет?? Клоун!

20:04 3 февраля

Вопреки

Клоун... Паша вообще твою процедуру игнорировал - смотри видео, зазвездившийся... Кому ты нужен, бог мой.

19:19 3 февраля

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