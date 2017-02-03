Артем Дзюба: "Запомнил всех, кто ударил. Особенно Могилевец лютый"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в шутку намекнул, что припомнит всем одноклубникам удары после посвящения в капитаны. Он был назначен капитаном команды накануне и удостоился традиционного "туннеля", который завершился массовой дружеской взбучкой.

"Запомнил всех, парни, кто ударил!!! Особенно Паша Могилевец лютый", - написал Дзюба на своей странице в Instagram.