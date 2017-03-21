Артем Дзюба: "Я за приглашение иностранных арбитров"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выступил за приглашение иностранных судей на матчи чемпионата России. 28-летний форвард уверен, что питерская команда может потерять очки из-за решений арбитров.

- Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров, - приводит ФАН слова Дзюбы. - Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все. После "Амкара" (в матче 19-го тура РФПЛ в Перми "Зенит" проиграл со счетом 0:1. - Прим. "СЭ") уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал "Спартак". Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей.

Алексей Еськов: "Беляев задерживал Дзюбу руками – это пенальти" //

Геннадий Орлов: "Кирьяков говорит, что Дзюба провоцирует? Так не попадайтесь!" //

Андрей Будогосский: "Пенальти в ворота "Арсенала" сомнений не вызывает"