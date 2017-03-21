Артем Дзюба: "Я за приглашение иностранных арбитров"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выступил за приглашение иностранных судей на матчи чемпионата России. 28-летний форвард уверен, что питерская команда может потерять очки из-за решений арбитров.
- Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров, - приводит ФАН слова Дзюбы. - Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все. После "Амкара" (в матче 19-го тура РФПЛ в Перми "Зенит" проиграл со счетом 0:1. - Прим. "СЭ") уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал "Спартак". Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей.
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Дополнительная информация
https://riafan.ru/672706-artem-dzyuba-ya-za-priglashenie-inostrannyh-arbitrov
echo2011
Нет,многие,по мнению Дзюбы,должны хотеть,чтобы чемпионом стал "Зенит"...
17:38
passerby
Не только судей, но и следователей, чтобы крыс вороваек вычисляли и окунали...
17:36
NickNo
Интересно, а дзюба с кокошкой играли бы в высшей лиге вообще, если б не лимит?
17:34
NickNo
А я за приглашение иностранных дзюб. Коль свои такие деревянные
17:32
zema1905
Иностранные судьи тоже ошибаются,но они объективные.Оставить Егорова еще 2-3х судей ,остальных иностранцев пригласить.
17:28
Зенька
У Donа (г..она) вон ниже уже рвануло)))
17:17
Don
Зенька, вонючий ты ошибся, это вы любители во всяком дерьме копаться)
17:14
marsey
опять вылезло говорящее полено... мало того, что симулянт и проходимец, так ещё и на каждом шагу вякает... от сборной отлынивает постоянно - надеюсь, Черчесов его отцепит от команды
17:14
amidey
Еще бы отменили лимит на иностранцев и такие деревяшки как Дзюба играли бы тогда в Амкаре и рот свой не раскрывали
17:13
Зенька
В красно-белом свинарнике началось бурление навоза)))
17:12
Orengrad
Этот "вечно травмированный" не учитывает одной простой вещи - иностранные судьи, не боящиеся Газпрома, за его постоянные падения нырки и симуляции будут ему в каждом матче по ЖК отвешивать как минимум)))))
17:11
вперёд Спартак!
zenit08____________Добавлю, что в первой части чемпионата в пользу Спартака не поставили 7 верных пенальти, на Зе Луише с Локомотивом был восьмой. Самая явная помощь оказанная судьями была в матче первого круга Зенит-Спартак, когда рефери убил Спартак на глушняк.
17:09
Лохматый
А дзюба слечаем не за отмену лимита еще? Ну, чтобы судьи иностранные были, да и игроки тогда уж тоже все иностранные...
17:09
zenit08
Именно потому, что Спартаку "помогают" он бил 0 пенальти (ему 5), а Зенит бил 7 пенальти (ему 1). Дзюба, стыдно должно быть рот разевать.
17:04