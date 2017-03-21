16:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Я за приглашение иностранных арбитров"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выступил за приглашение иностранных судей на матчи чемпионата России. 28-летний форвард уверен, что питерская команда может потерять очки из-за решений арбитров.

- Я, в принципе, за приглашение иностранных арбитров, - приводит ФАН слова Дзюбы. - Боюсь, что могут помогать определенной команде люди сверху. Вот и все. После "Амкара" (в матче 19-го тура РФПЛ в Перми "Зенит" проиграл со счетом 0:1. - Прим. "СЭ") уверен, что есть опасность потерять очки из-за решений судей. Не хотелось бы, чтобы помогали другим. Многие хотят, чтобы чемпионом стал "Спартак". Я поддерживаю идею приглашения иностранных судей.

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Дополнительная информация

https://riafan.ru/672706-artem-dzyuba-ya-za-priglashenie-inostrannyh-arbitrov​

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КОММЕНТАРИИ (14)
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echo2011

Нет,многие,по мнению Дзюбы,должны хотеть,чтобы чемпионом стал "Зенит"...

17:38

passerby

Не только судей, но и следователей, чтобы крыс вороваек вычисляли и окунали...

17:36

NickNo

Интересно, а дзюба с кокошкой играли бы в высшей лиге вообще, если б не лимит?

17:34

NickNo

А я за приглашение иностранных дзюб. Коль свои такие деревянные

17:32

zema1905

Иностранные судьи тоже ошибаются,но они объективные.Оставить Егорова еще 2-3х судей ,остальных иностранцев пригласить.

17:28

Зенька

У Donа (г..она) вон ниже уже рвануло)))

17:17

Don

Зенька, вонючий ты ошибся, это вы любители во всяком дерьме копаться)

17:14

marsey

опять вылезло говорящее полено... мало того, что симулянт и проходимец, так ещё и на каждом шагу вякает... от сборной отлынивает постоянно - надеюсь, Черчесов его отцепит от команды

17:14

amidey

Еще бы отменили лимит на иностранцев и такие деревяшки как Дзюба играли бы тогда в Амкаре и рот свой не раскрывали

17:13

Зенька

В красно-белом свинарнике началось бурление навоза)))

17:12

Orengrad

Этот "вечно травмированный" не учитывает одной простой вещи - иностранные судьи, не боящиеся Газпрома, за его постоянные падения нырки и симуляции будут ему в каждом матче по ЖК отвешивать как минимум)))))

17:11

вперёд Спартак!

zenit08____________Добавлю, что в первой части чемпионата в пользу Спартака не поставили 7 верных пенальти, на Зе Луише с Локомотивом был восьмой. Самая явная помощь оказанная судьями была в матче первого круга Зенит-Спартак, когда рефери убил Спартак на глушняк.

17:09

Лохматый

А дзюба слечаем не за отмену лимита еще? Ну, чтобы судьи иностранные были, да и игроки тогда уж тоже все иностранные...

17:09

zenit08

Именно потому, что Спартаку "помогают" он бил 0 пенальти (ему 5), а Зенит бил 7 пенальти (ему 1). Дзюба, стыдно должно быть рот разевать.

17:04

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