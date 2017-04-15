22:31 15 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Я неудачно выразился в адрес "Терека"

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Артем ДЗЮБА.Артем Дзюба: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пояснил слова, которые были им сказаны в пятницу на открытой тренировке команды перед выездом в Москву на матч 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Форвард сборной России подчеркнул: он неудачно выразился и не имел ввиду, что в Грозном судят нечестно.

– Хотел бы пояснить свою мысль, – говорит Дзюба. – Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со "Спартаком" в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, – продолжил Дзюба, – в том числе и у моих друзей из "Терека", что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я ввиду не имел, выразился неудачно. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (28)
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Beard

как расшаркался!книксен разве что не продемонстрировал,или начал усердно разучивать.7 мая гостей принимать,а приветствие не отработано.

00:01

**гость**

О как получается , как очко прижали, так сразу извините .А так то и вправду БЗДЮЮЮдааа !!!

23:51 15 апреля

Obl2007

Трепло обделался - не привык отвечать за свои слова !... А судейство в Грозном - как и везде в России ! По разному .

23:48 15 апреля

Adios Amigos R...

Дяденьки чеченцы, простите 3асранца, он больше так не будет, 3уб даёт. Хороший в принципе парень, простой, 3а ба3аром следит всегда, никогда такого не было и вот опять. Но больше - ни-ни. Отвечает как на духу, бес попутал, да и Спартак во всём виноват. Имхо, как 3наете, но по мне, так парню можно верить, такой не подведёт:%.

23:48 15 апреля

AiXai51

Отвечать надо за к-ла

23:39 15 апреля

баламошка

Перед немытой рожей капитона зенита блеснула дамасская сталь - и он напрудил в рейтузы.

23:39 15 апреля

Lefprav

ой нет это я не болеле 23,а чуваку ниже))но смысл ясен вобщем

23:38 15 апреля

Lefprav

Болела 23 смысл был в том что ,цитирую: "в Грозный приезжаешь,сразу пенальти" и никакого другого смысла не было в построении фразы и быть не могло)))Но мальчик который любит деньги,припустил по ляжкам жиденького и нанес ахинеи ,думая что типа отмазался))Его язык его наконец то привел туда куда нужно,и после этого уже хер отмоешся))ссыкливый человечишка...ухахаха

23:37 15 апреля

Promesov

))

23:32 15 апреля

Doberman1983

деревяшка лол =)

23:32 15 апреля

Habar

Обделался, как обычно:)

23:31 15 апреля

Старооскольский Старый Пень

Надеюсь гнилой щипач свою хлеборезку надолго закрыл

23:29 15 апреля

Hummel

Лучше тебе, Артём, вообще свой рот не открывать. А то как что не скажешь, так глупость очередная...

23:27 15 апреля

Болела_23

тупая деревяшка

23:26 15 апреля

old grumbler

Бывает со всеми не смог словами выразить то что думал... Главный смысл то был что судьи помогли Спартаку а болелы Спартака позлорадствовали о болелах Терека не дошло что камень то был в их огород...

23:24 15 апреля

Митяй Антибомж

То ли ещё будет, когда сектанты деревяшку выцепят ))

23:16 15 апреля

alex221083

Лучше бы извинился за слова в адрес болельщиков и клуба, благодаря которому ты бабки зарабатывать начал! Бессовестный оболтус!

23:11 15 апреля

bob1917

Обсосыш

23:08 15 апреля

Thomas_Boy

Тут мне пришла смска от Рамзана Кадырова... Я сразу же понял, что неудачно выразился, извините.

23:07 15 апреля

GIV-70

Артем, перестал бы уж трещать.

23:04 15 апреля

jonnio

)))

23:00 15 апреля

V0VaN

паходу чехи уже пащюпали кенжалами яйцы зюбиньи))

22:58 15 апреля

Versus67

Пора дзюбинюшке в "Терек".

22:56 15 апреля

Митяй Антибомж

А может быть поймали уже деревяшку горцы? )) Если лицо целое, то... ))

22:55 15 апреля

Митяй Антибомж

Ха-ха-ха )) Клоун. Видать чехи позвонили и спросили "ты гдэ находишься?" ))

22:54 15 апреля

redshark

Такой большой мальчик, а писаешься....не хорошо.

22:53 15 апреля

RW.irk

Бгг

22:41 15 апреля

баламошка

Немытый клоун.

22:40 15 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ