Артем Дзюба: "Я неудачно выразился в адрес "Терека"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пояснил слова, которые были им сказаны в пятницу на открытой тренировке команды перед выездом в Москву на матч 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Форвард сборной России подчеркнул: он неудачно выразился и не имел ввиду, что в Грозном судят нечестно.
– Хотел бы пояснить свою мысль, – говорит Дзюба. – Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со "Спартаком" в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.
Из моих же слов могло сложиться впечатление, – продолжил Дзюба, – в том числе и у моих друзей из "Терека", что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я ввиду не имел, выразился неудачно. (Сергей ЕГОРОВ)
Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Beard
как расшаркался!книксен разве что не продемонстрировал,или начал усердно разучивать.7 мая гостей принимать,а приветствие не отработано.
00:01
**гость**
О как получается , как очко прижали, так сразу извините .А так то и вправду БЗДЮЮЮдааа !!!
23:51 15 апреля
Obl2007
Трепло обделался - не привык отвечать за свои слова !... А судейство в Грозном - как и везде в России ! По разному .
23:48 15 апреля
Adios Amigos R...
Дяденьки чеченцы, простите 3асранца, он больше так не будет, 3уб даёт. Хороший в принципе парень, простой, 3а ба3аром следит всегда, никогда такого не было и вот опять. Но больше - ни-ни. Отвечает как на духу, бес попутал, да и Спартак во всём виноват. Имхо, как 3наете, но по мне, так парню можно верить, такой не подведёт:%.
23:48 15 апреля
AiXai51
Отвечать надо за к-ла
23:39 15 апреля
баламошка
Перед немытой рожей капитона зенита блеснула дамасская сталь - и он напрудил в рейтузы.
23:39 15 апреля
Lefprav
ой нет это я не болеле 23,а чуваку ниже))но смысл ясен вобщем
23:38 15 апреля
Lefprav
Болела 23 смысл был в том что ,цитирую: "в Грозный приезжаешь,сразу пенальти" и никакого другого смысла не было в построении фразы и быть не могло)))Но мальчик который любит деньги,припустил по ляжкам жиденького и нанес ахинеи ,думая что типа отмазался))Его язык его наконец то привел туда куда нужно,и после этого уже хер отмоешся))ссыкливый человечишка...ухахаха
23:37 15 апреля
Promesov
))
23:32 15 апреля
Doberman1983
деревяшка лол =)
23:32 15 апреля
Habar
Обделался, как обычно:)
23:31 15 апреля
Старооскольский Старый Пень
Надеюсь гнилой щипач свою хлеборезку надолго закрыл
23:29 15 апреля
Hummel
Лучше тебе, Артём, вообще свой рот не открывать. А то как что не скажешь, так глупость очередная...
23:27 15 апреля
Болела_23
тупая деревяшка
23:26 15 апреля
old grumbler
Бывает со всеми не смог словами выразить то что думал... Главный смысл то был что судьи помогли Спартаку а болелы Спартака позлорадствовали о болелах Терека не дошло что камень то был в их огород...
23:24 15 апреля
Митяй Антибомж
То ли ещё будет, когда сектанты деревяшку выцепят ))
23:16 15 апреля
alex221083
Лучше бы извинился за слова в адрес болельщиков и клуба, благодаря которому ты бабки зарабатывать начал! Бессовестный оболтус!
23:11 15 апреля
bob1917
Обсосыш
23:08 15 апреля
Thomas_Boy
Тут мне пришла смска от Рамзана Кадырова... Я сразу же понял, что неудачно выразился, извините.
23:07 15 апреля
GIV-70
Артем, перестал бы уж трещать.
23:04 15 апреля
jonnio
)))
23:00 15 апреля
V0VaN
паходу чехи уже пащюпали кенжалами яйцы зюбиньи))
22:58 15 апреля
Versus67
Пора дзюбинюшке в "Терек".
22:56 15 апреля
Митяй Антибомж
А может быть поймали уже деревяшку горцы? )) Если лицо целое, то... ))
22:55 15 апреля
Митяй Антибомж
Ха-ха-ха )) Клоун. Видать чехи позвонили и спросили "ты гдэ находишься?" ))
22:54 15 апреля
redshark
Такой большой мальчик, а писаешься....не хорошо.
22:53 15 апреля
RW.irk
Бгг
22:41 15 апреля
баламошка
Немытый клоун.
22:40 15 апреля