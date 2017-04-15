Артем Дзюба: "Я неудачно выразился в адрес "Терека"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пояснил слова, которые были им сказаны в пятницу на открытой тренировке команды перед выездом в Москву на матч 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Форвард сборной России подчеркнул: он неудачно выразился и не имел ввиду, что в Грозном судят нечестно.

– Хотел бы пояснить свою мысль, – говорит Дзюба. – Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со "Спартаком" в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, – продолжил Дзюба, – в том числе и у моих друзей из "Терека", что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я ввиду не имел, выразился неудачно. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.