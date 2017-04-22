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Артем Дзюба: "Всех с открытием нового стадиона"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поздравил всех с первым матчем на новом стадионе "Санкт-Петербург". Его команда приняла на этой арене "Урал" (2:0) в матче 24-го тура премьер-лиги.

– Всех с открытием нового стадиона, – написал в своем "Инстаграме" Дзюба.

 

Всех с открытием нового стадиона ⚽⚽ #ЗенитАрена

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Апр 22 2017 в 11:09 PDT

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Хряк

Еськов, беги ! И сегодня же !!!

22:44

Особое мнение

А почему без мата а где оскорбления?

22:42

Tomai10

как вы яхту назовете.... дебют супер.... победный.

22:41

0500

Помоечный стадион цыганской команды. Газмясарена.

22:19