Артем Дзюба: "Всех с открытием нового стадиона"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поздравил всех с первым матчем на новом стадионе "Санкт-Петербург". Его команда приняла на этой арене "Урал" (2:0) в матче 24-го тура премьер-лиги.

– Всех с открытием нового стадиона, – написал в своем "Инстаграме" Дзюба.

Всех с открытием нового стадиона ⚽⚽ #ЗенитАрена Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Апр 22 2017 в 11:09 PDT

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"