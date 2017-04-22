Артем Дзюба: "Всех с открытием нового стадиона"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба поздравил всех с первым матчем на новом стадионе "Санкт-Петербург". Его команда приняла на этой арене "Урал" (2:0) в матче 24-го тура премьер-лиги.
– Всех с открытием нового стадиона, – написал в своем "Инстаграме" Дзюба.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
Что творилось вокруг скандального дебюта стадиона "Санкт-Петербург"
Хряк
Еськов, беги ! И сегодня же !!!
22:44
Особое мнение
А почему без мата а где оскорбления?
22:42
Tomai10
как вы яхту назовете.... дебют супер.... победный.
22:41
0500
Помоечный стадион цыганской команды. Газмясарена.
22:19