Артем Дзюба: "Спасибо Черчесову за паузу"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Крыльями Советов" (3:1) поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который не вызвал форварда на ноябрьские товарищеские игры против Катара (1:2) и Румынии (0:1).

– Как игра, что можете сказать о сопернике?

– Команда идет последней, но перестраивается, у них новый тренер, который требует более атакующей игры. Они перестроились с 5 защитников на 4, и каждая их атака таила в себе угрозу. Хорошо, что так все закончилось, уступать в счете мы не планировали.

– Обидно, что Родич "украл" ваш гол?

– Конечно, обидно, но главное – три очка. Главное, что победили. Всем известно, что "Спартак" победил в концовке, а отпускать их нельзя. Впереди у нас матч в Краснодаре, у них – в Чечне, посмотрим

– Как здоровье?

– Пауза пошла на пользу. Спасибо тренерскому штабу, медперсоналу, Станиславу Саламовичу за то, что позволил мне эту паузу. Долечился не до конца, но чувствую себя гораздо лучше. (Артем РЯБОВОЛ)