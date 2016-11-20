Артем Дзюба: "Спасибо Черчесову за паузу"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Крыльями Советов" (3:1) поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который не вызвал форварда на ноябрьские товарищеские игры против Катара (1:2) и Румынии (0:1).
– Как игра, что можете сказать о сопернике?
– Команда идет последней, но перестраивается, у них новый тренер, который требует более атакующей игры. Они перестроились с 5 защитников на 4, и каждая их атака таила в себе угрозу. Хорошо, что так все закончилось, уступать в счете мы не планировали.
– Обидно, что Родич "украл" ваш гол?
– Конечно, обидно, но главное – три очка. Главное, что победили. Всем известно, что "Спартак" победил в концовке, а отпускать их нельзя. Впереди у нас матч в Краснодаре, у них – в Чечне, посмотрим
– Как здоровье?
– Пауза пошла на пользу. Спасибо тренерскому штабу, медперсоналу, Станиславу Саламовичу за то, что позволил мне эту паузу. Долечился не до конца, но чувствую себя гораздо лучше. (Артем РЯБОВОЛ)
merniloskut
Отсиделся опарыш, а теперь понты мечет!(((
23:23
passerby
Конечно, на пользу, чего не скажешь о сегодняшнем "выжатым лимоне"- Зобнине...
22:44