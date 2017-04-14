Артем Дзюба: "Скоро битва!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в своем "Инстаграме" анонсировал встречу со "Спартаком". Поединок 23-го тура чемпионата России состоится 16 апреля. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

"Скоро битва", – написал Дзюба.

Напомним, что сегодня форвард, ранее выступавший за "Спартак", раскритиковал отдельные группы болельщиков красно-белых, назвав их "сектантами". По словам Дзюбы, из-за таких фанатов ему не хочется, чтобы столичный клуб стал чемпионом.

"Спартак" в данный момент лидирует в турнирной таблице, опережая ЦСКА и "Зенит" на 8 очков.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".