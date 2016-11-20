Артем Дзюба: "Меня не удивляет лидерство "Спартака"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Крыльями Советов" (3:1) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что его не удивляет лидерство "Спартака", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист добавил, что сейчас главная задача "Зенита" – поближе подобраться к "Спартаку".

– Многих сейчас удивляет лидерство "Спартака". Вас удивляет?

– Нет. Надо отдать им должное – хорошо, добротно играют. Но им очень сильно везет – в Томске, с "Амкаром"... но и нас это подстегивает – вся борьба впереди. Путь еще длинный – 16 игр. Сейчас главное – как можно ближе подобраться к "Спартаку"

– Чувствуете, что шуток об их чемпионстве стало меньше?

– Я вообще не обращал внимание на шутки. Вообще у нас любят сначала кого-то унизить, издеваться, а потом преподносить – "лучший", "потрясающий", "суперклуб"... А потом команда оступится – и снова ее поливают грязью. Нужно смотреть на итог, а остальное – суета.

– Остались только два претендента на титул?

– Нет. "Краснодар" опасен, в ЦСКА опытные ребята, даже с проблемами они будут набирать очки. Хорошо, что мы со "Спартаком" оторвались, но я бы никого не сбрасывал со счетов ЦСКА и "Краснодар". Они пока притаились.

Дубль Дзюбы помог "Зениту" победить "Крылья"