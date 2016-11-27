Артем Дзюба: "Игра с "Краснодаром" дается тяжело, но нам нужна победа"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в перерыве матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром" отметил, что во втором тайме игра должна быть еще острее. По словам форварда, питерцам нужна только победа.

– В том опасном моменте я не услышал Кокорина. Он говорит, что сказал, чтобы я пропустил. Но было шумно. Тем более, рикошет Гранквиста немного дезориентировал, – отметил Дзюба в эфире телеканала "Наш футбол". – Из-за этого не успел сыграть лучше.

Вообще игра тяжело дается. Поле тяжелое. Обеим командам не просто. Цена ошибки велика. Во втором тайме, скорее всего, раскроемся. Обеим командам нужна победа. Нам уж точно.