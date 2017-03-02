Артем Дзюба: "Это был не Кокорин, он хороший парень"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что его партнер по команде Александр Кокорин не нарушал правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.

- Отстаньте от Кокорина! - приводит Life слова Дзюбы. - Не Кокорин это был, хватит. Нельзя так к людям... Хороший он парень, отпустите его.