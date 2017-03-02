Артем Дзюба: "Это был не Кокорин, он хороший парень"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что его партнер по команде Александр Кокорин не нарушал правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет.
- Отстаньте от Кокорина! - приводит Life слова Дзюбы. - Не Кокорин это был, хватит. Нельзя так к людям... Хороший он парень, отпустите его.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD/980285/dziuba_kokorin_khoroshii_parien_on_nichiegho_nie_narushal
Вятчеславик, ромбик в моём сердц
"Он хороший! Отпустите его!" (с) А он что, под стражей?
14:42
abs68
Мало того что Кокорин с Мамаевым бухие ездили по встречке, так на заднем сиденье ещё и Дзюба сидел и втроем скинулись и взяткой отмазались, а так бы прав лишили или лет жизни, хорошо все-таки быть богатым.
14:31
oledjan
А кто тогда? Сам Артемка что ли?
14:27