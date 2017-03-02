14:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Это был не Кокорин, он хороший парень"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба уверен, что его партнер по команде Александр Кокорин не нарушал правил дорожного движения. Ранее сообщалось, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет

- Отстаньте от Кокорина! - приводит Life слова Дзюбы. - Не Кокорин это был, хватит. Нельзя так к людям... Хороший он парень, отпустите его.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD/980285/dziuba_kokorin_khoroshii_parien_on_nichiegho_nie_narushal

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вятчеславик, ромбик в моём сердц

"Он хороший! Отпустите его!" (с) А он что, под стражей?

14:42

abs68

Мало того что Кокорин с Мамаевым бухие ездили по встречке, так на заднем сиденье ещё и Дзюба сидел и втроем скинулись и взяткой отмазались, а так бы прав лишили или лет жизни, хорошо все-таки быть богатым.

14:31

oledjan

А кто тогда? Сам Артемка что ли?

14:27

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