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Артем Дзюба: "Еременко? Это не мое дело"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Крыльями Советов" (3:1) подчеркнул: ситуация с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко – двоякая, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. УЕФА отстранил игрока сборной Финляндии на два года, начиная с 6 октября. Допинг-проба, взятая у Еременко после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (14 сентября в Германии) показала наличие в организме кокаина и его метаболита. 

- Удивлены, что Еременко дали два года дисквалификации?

- Предполагалось. В кулуарах слышал об этом. Ситуация двоякая, но не мое это дело (улыбается).

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