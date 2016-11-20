Артем Дзюба: "Еременко? Это не мое дело"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы в домашнем матче 14-го тура премьер-лиги над "Крыльями Советов" (3:1) подчеркнул: ситуация с дисквалификацией полузащитника ЦСКА Романа Еременко – двоякая, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. УЕФА отстранил игрока сборной Финляндии на два года, начиная с 6 октября. Допинг-проба, взятая у Еременко после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (14 сентября в Германии) показала наличие в организме кокаина и его метаболита.

- Удивлены, что Еременко дали два года дисквалификации?

- Предполагалось. В кулуарах слышал об этом. Ситуация двоякая, но не мое это дело (улыбается).