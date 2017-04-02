Артем Дзюба: "А если бы Рыжиков задел мяч, тоже бы сказали, что автогол?!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признал, что начало матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) получилось для его команды серьезным. Также он подчеркнул, что сине-бело-голубые не планировали играть на удержание счета во втором тайме, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.
– При 2:0 "Зенит" не сел в оборону. Установка тренера?
– Мы с любым соперником стараемся контролировать игру, но не всегда это получается. А чтобы удерживать счет – у нас нет такого. Хочется забить больше. Где-то это нам даже во вред порой идет – получаем контратаки. Но сегодня вся команда играла собранно, надо отдать должное. Ни малейшего намека на гол соперника. Хотя атака у них очень неплохая.
– То есть вам понравилось, как вы играли?
– Не совсем. Нервозно было поначалу. Когда два забили, стало намного легче. Мы понимаем, какая ответственность лежит на команде – ничьи нас не устраивают. Нужны три очки даже при не самом высоком качестве игры. До этого бывало, что по 8-9 моментов создаем, но проигрываем или играем вничью. Тут вроде бы не самая лучшая игра поначалу, но забиваем и добываем очень важную победу. Три очка сейчас в этом смысле не пахнут.
– В эпизоде с вашим мячом это был гол или автогол?
– Я бью, дальше в Бурлака и в ворота. Но это же я бью! Давайте все считать автоголами, если человек задевает. Рыжиков задел бы – тоже был автогол?! Это у вас какое-то неправильное уточнение.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #РубинЗенит 0:1 36' Артём Дзюба pic.twitter.com/NhAG0CoP2W– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
shpasic
ну, раз Акинфееву засчитывают автоголы в ЛЧ, то и тут автогол.
17:40
St. Vicenc
foreverCSKAforever дебилушка, ты видео гола вообще видел? только у полного имбецила могут быть вопросы в этой ситуации...мда уж.
17:36
foreverCSKAforever
Он уже и автоголы на свой счет записывает. На ум приходит выражение Бышовеца про предел человеческой мерзости.
17:31