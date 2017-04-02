Артем Дзюба: "А если бы Рыжиков задел мяч, тоже бы сказали, что автогол?!"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признал, что начало матча 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:0) получилось для его команды серьезным. Также он подчеркнул, что сине-бело-голубые не планировали играть на удержание счета во втором тайме, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– При 2:0 "Зенит" не сел в оборону. Установка тренера?

– Мы с любым соперником стараемся контролировать игру, но не всегда это получается. А чтобы удерживать счет – у нас нет такого. Хочется забить больше. Где-то это нам даже во вред порой идет – получаем контратаки. Но сегодня вся команда играла собранно, надо отдать должное. Ни малейшего намека на гол соперника. Хотя атака у них очень неплохая.

– То есть вам понравилось, как вы играли?

– Не совсем. Нервозно было поначалу. Когда два забили, стало намного легче. Мы понимаем, какая ответственность лежит на команде – ничьи нас не устраивают. Нужны три очки даже при не самом высоком качестве игры. До этого бывало, что по 8-9 моментов создаем, но проигрываем или играем вничью. Тут вроде бы не самая лучшая игра поначалу, но забиваем и добываем очень важную победу. Три очка сейчас в этом смысле не пахнут.

– В эпизоде с вашим мячом это был гол или автогол?

– Я бью, дальше в Бурлака и в ворота. Но это же я бью! Давайте все считать автоголами, если человек задевает. Рыжиков задел бы – тоже был автогол?! Это у вас какое-то неправильное уточнение.