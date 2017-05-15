Аршавин – о чемпионстве "Спартака": "Ну, они молодцы"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, который отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Казахстана против "Окжетпеса", отметил победу московского "Спартака" в премьер-лиге.

– Сегодня после матча у команды была небольшая тренировка и встреча с президентом клуба...

– Потренировались мы потому, что хотим завтра и послезавтра отдохнуть, – приводит sport.kz слова Аршавина. – А президент был здесь и навестил нас. Мы этого не ожидали (улыбается). Он говорил, что навестит нас 20-го числа – в следующий раз, но всегда, когда есть такая возможность, он встречается и разговаривает с ребятами.

– Как вам чемпионство московского "Спартака"?

– Ну, они молодцы.