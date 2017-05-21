"Арсенал" - "Спартак": онлайн-трансляция матча чемпионата России - в 15.00

В воскресенье, 21 мая, в рамках 30-го тура чемпионата России-2016/17 пройдет матч "Арсенал" – "Спартак". Игра на стадионе "Арсенал" в Туле, как и все встречи заключительного дня турнира, начнется в 15.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "Спартак".

"Спартак" досрочно оформил победу в чемпионате за три тура до финиша и завоевал первое с 2001 года золото. В активе команды Массимо Карреры – 69 очков. В случае победы в Туле красно-белые повторят свой же рекорд 1999 года по числу набранных очков для чемпионатов России с участием 16 клубов.

"Арсенал" занимает предпоследнее, 15-е место с 25 очками. В зоне стыковых матчей на 13-й и 14-й строчках размещаются "Крылья Советов" (28 очков, принимают "Терек") и "Оренбург" (27, принимает "Ростов").

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