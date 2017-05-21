"Арсенал" разгромил "Спартак" и сыграет с "Енисеем"

В матче 30-го тура чемпионата России "Арсенал" с крупным счетом переиграл "Спартак" – 3:0. Дублем у хозяев поля отметился нападающий Федерико Расич, в первом тайме не реализовавший пенальти. Еще один гол забил полузащитник Илья Максимов.
Отметим, что защитник "Спартака" Георгий Джикия на 12-й минуте встречи был удален с поля за фол "последней надежды" на полузащитнике Муссе Думбья. Джикия включен в расширенный список сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017.
Таким образом, "Спартак", досрочно ставший чемпион по итогам 27-го тура премьер-лиги, завершил чемпионат с 69 очками.
Благодаря добытой победе, а также поражению "Крыльев Советов" от "Терека" (1:3) в другой встрече тура, туляки покинули зону вылета и заняли 14-е место по итогам чемпионата. Право участвовать в следующем сезоне в премьер-лиге "Арсенал" в переходных матчах оспорит с "Енисеем", занявшим 3-е место ФНЛ. Первая игра команд состоится 25 мая в Красноярске, ответная – 28 мая в Туле.
Чемпионат России
Премьер-лига
30-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Спартак" - 3:0 (2:0)
Голы: Расич, 3 - угловой (1:0). Максимов, 24 (2:0). Расич, 63 (3:0).
Нереализованный пенальти: Расич, 35 (мимо)
"Арсенал": Габулов, К.Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Беляев, Григалава, Александров, Думбья, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Расич.
"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисиу, Джикия, Самедов (Д.Комбаров, 56), Глушаков, Фернанду, Попов (Ананидзе, 63), Промес, Луиз Адриану.
Удаление: Джикия, 12 (срыв атаки).
Судьи: Егоров (Саранск). Абусуев (Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).
21 мая. Тула. Стадион "Арсенал".
Валерий Милан-Монако
Это не чемпион(((ПОЗОРНИКИ(((( Не заслуженное чемпионство( и с этим фактом сложно спорить
16:57
wodan
Начало падения
16:55
James Gang
72 очка не набрали, еще и обгадились по-полной... Позор!
16:55
Yarosha
Видимо, за "багаж" Алейничева у "Спартака" перед Тулой образовался должок. И он с лихвой был компенсирован.
16:55
James Gang
Позорная игра, перед своими болелами этим горе-игрокам не стыдно? Ну спасибо Писякову, та ещё дырища, ни разу не выручил...
16:54
сп@рт@к
Gost, кони тоже проигрывали вылетающему Ростову 3:0, после завоевания чемпионства. Это все издержки календаря. Всем завистникам-страдать. Спартак-чемпион!!!
16:54
qwe20
Gost чемпион на 1000%. набрал больше всех очков в 21 веке.
16:53
эстонский армеец
В следующем сезоне все игры будут такие для "Спархряка"!!!
16:52
Yarosha
И ведь же один хрен, не пробьются туляки в премьер лигу. К чему нужны были эти очередные спартаковские унижения!?
16:52
RusSuck
.
16:52
Mark Krass
нашампурили шампиньена по самые помидоры))
16:52
Jean4
То была репетиция ЛЧ, Арсенал(Лондон) 3-0 Спартак(Москва).
16:52
RusSuck
Кры Сам должок вернули за подлянку.)) Теперь пусть в пердиве играют на своём снегу, запасаются шапками-ушанками.))
16:52
qwe20
всего третий неудачный матч за сезон. и опу рвать за оренбург и самару никто не обещал.
16:51
Gost
липовый чемпион....
16:51