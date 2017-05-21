"Арсенал" разгромил "Спартак" и сыграет с "Енисеем". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Арсенал" разгромил "Спартак" и сыграет с "Енисеем"

Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Массимо КАРРЕРА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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В матче 30-го тура чемпионата России "Арсенал" с крупным счетом переиграл "Спартак" – 3:0. Дублем у хозяев поля отметился нападающий Федерико Расич, в первом тайме не реализовавший пенальти. Еще один гол забил полузащитник Илья Максимов.

Отметим, что защитник "Спартака" Георгий Джикия на 12-й минуте встречи был удален с поля за фол "последней надежды" на полузащитнике Муссе Думбья. Джикия включен в расширенный список сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017.

Таким образом, "Спартак", досрочно ставший чемпион по итогам 27-го тура премьер-лиги, завершил чемпионат с 69 очками.

Благодаря добытой победе, а также поражению "Крыльев Советов" от "Терека" (1:3) в другой встрече тура, туляки покинули зону вылета и заняли 14-е место по итогам чемпионата. Право участвовать в следующем сезоне в премьер-лиге "Арсенал" в переходных матчах оспорит с "Енисеем", занявшим 3-е место ФНЛ. Первая игра команд состоится 25 мая в Красноярске, ответная – 28 мая в Туле.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Спартак" - 3:0 (2:0)

Голы: Расич, 3 - угловой (1:0). Максимов, 24 (2:0). Расич, 63 (3:0).

Нереализованный пенальти: Расич, 35 (мимо)

"Арсенал": Габулов, К.Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Беляев, Григалава, Александров, Думбья, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Расич.

"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисиу, Джикия, Самедов (Д.Комбаров, 56), Глушаков, Фернанду, Попов (Ананидзе, 63), Промес, Луиз Адриану.

Удаление: Джикия, 12 (срыв атаки).

Судьи: Егоров (Саранск). Абусуев (Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).

21 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Валерий Милан-Монако

Это не чемпион(((ПОЗОРНИКИ(((( Не заслуженное чемпионство( и с этим фактом сложно спорить

16:57

wodan

Начало падения

16:55

James Gang

72 очка не набрали, еще и обгадились по-полной... Позор!

16:55

Yarosha

Видимо, за "багаж" Алейничева у "Спартака" перед Тулой образовался должок. И он с лихвой был компенсирован.

16:55

James Gang

Позорная игра, перед своими болелами этим горе-игрокам не стыдно? Ну спасибо Писякову, та ещё дырища, ни разу не выручил...

16:54

сп@рт@к

Gost, кони тоже проигрывали вылетающему Ростову 3:0, после завоевания чемпионства. Это все издержки календаря. Всем завистникам-страдать. Спартак-чемпион!!!

16:54

qwe20

Gost чемпион на 1000%. набрал больше всех очков в 21 веке.

16:53

эстонский армеец

В следующем сезоне все игры будут такие для "Спархряка"!!!

16:52

Yarosha

И ведь же один хрен, не пробьются туляки в премьер лигу. К чему нужны были эти очередные спартаковские унижения!?

16:52

RusSuck

.

16:52

Mark Krass

нашампурили шампиньена по самые помидоры))

16:52

Jean4

То была репетиция ЛЧ, Арсенал(Лондон) 3-0 Спартак(Москва).

16:52

RusSuck

Кры Сам должок вернули за подлянку.)) Теперь пусть в пердиве играют на своём снегу, запасаются шапками-ушанками.))

16:52

qwe20

всего третий неудачный матч за сезон. и опу рвать за оренбург и самару никто не обещал.

16:51

Gost

липовый чемпион....

16:51