"Арсенал" разгромил "Спартак" и сыграет с "Енисеем"

В матче 30-го тура чемпионата России "Арсенал" с крупным счетом переиграл "Спартак" – 3:0. Дублем у хозяев поля отметился нападающий Федерико Расич, в первом тайме не реализовавший пенальти. Еще один гол забил полузащитник Илья Максимов.

Отметим, что защитник "Спартака" Георгий Джикия на 12-й минуте встречи был удален с поля за фол "последней надежды" на полузащитнике Муссе Думбья. Джикия включен в расширенный список сборной России на предстоящий Кубок конфедераций-2017.

Таким образом, "Спартак", досрочно ставший чемпион по итогам 27-го тура премьер-лиги, завершил чемпионат с 69 очками.

Благодаря добытой победе, а также поражению "Крыльев Советов" от "Терека" (1:3) в другой встрече тура, туляки покинули зону вылета и заняли 14-е место по итогам чемпионата. Право участвовать в следующем сезоне в премьер-лиге "Арсенал" в переходных матчах оспорит с "Енисеем", занявшим 3-е место ФНЛ. Первая игра команд состоится 25 мая в Красноярске, ответная – 28 мая в Туле.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Спартак" - 3:0 (2:0)

Голы: Расич, 3 - угловой (1:0). Максимов, 24 (2:0). Расич, 63 (3:0).

Нереализованный пенальти: Расич, 35 (мимо)

"Арсенал": Габулов, К.Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Беляев, Григалава, Александров, Думбья, Берхамов (Шевченко, 75), Бурчану, Максимов (Горбатенко, 48), Расич.

"Спартак": Песьяков, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисиу, Джикия, Самедов (Д.Комбаров, 56), Глушаков, Фернанду, Попов (Ананидзе, 63), Промес, Луиз Адриану.

Удаление: Джикия, 12 (срыв атаки).

Судьи: Егоров (Саранск). Абусуев (Санкт-Петербург), Богач (Люберцы).

21 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"