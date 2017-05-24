"Арсенал" и "Амкар" оштрафованы после матчей со "Спартаком". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Арсенал" и "Амкар" оштрафованы после матчей со "Спартаком"

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Арсенал" и "Амкар" оштрафованы по итогам встреч чемпионата России против "Спартака".

 
Когда закончатся перфомансы болельщиков "Спартака" по случаю чемпионства?Стоп, погром. Иначе "Спартак" закроют

Тульскому клубу придется выплатить 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче, 150 тысяч – за использование болельщиками пиротехники, 50 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц, на 50 тысяч – за причинение вреда спортивному объекту, информирует ТАСС. Кроме того, в рапорте делегата матча указано, что после игры на поле стадиона в Туле находилось не менее четырех тысяч болельщиков обеих команд.

В свою очередь "Амкар" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.

Сам "Спартак" по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом" оштрафован на 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что после игры с "Амкаром" (1:0), которая состоялась в Перми 13 мая, болельщики "Спартака" выбежали на поле стадиона "Звезда", прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча "Арсенал" – "Спартак" (3:0, 21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4278395

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Крутяк. Безопасность не смогли обеспечить Амкар и Арсенал, а Спартак заплатит 1,6 лямов. КДК каждую неделю теперь по ресторанам, по ресторанам корпоративчики будет устраивать.

17:54