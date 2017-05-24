"Арсенал" и "Амкар" оштрафованы после матчей со "Спартаком"

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Арсенал" и "Амкар" оштрафованы по итогам встреч чемпионата России против "Спартака".

Тульскому клубу придется выплатить 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче, 150 тысяч – за использование болельщиками пиротехники, 50 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц, на 50 тысяч – за причинение вреда спортивному объекту, информирует ТАСС. Кроме того, в рапорте делегата матча указано, что после игры на поле стадиона в Туле находилось не менее четырех тысяч болельщиков обеих команд.

В свою очередь "Амкар" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче.

Сам "Спартак" по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом" оштрафован на 1,6 миллиона рублей.

Напомним, что после игры с "Амкаром" (1:0), которая состоялась в Перми 13 мая, болельщики "Спартака" выбежали на поле стадиона "Звезда", прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча "Арсенал" – "Спартак" (3:0, 21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.