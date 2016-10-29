Аркадий Дворкович: "Видно, что Глушаков – настоящий капитан"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович после матча 12-го тура премьер-лиги "Спартак" – ЦСКА (3:1) отметил, что московское дерби получилось напряженным, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. По словам Дворковича, красно-белые играли азартно и заслуженно победили.

– Получилось настоящее дерби. Если бы еще некоторые зрители вели себя прилично. Вот тогда было бы совсем хорошо, – отметил Дворкович. – Игра была напряженной, "Спартак" показал лидерские качества, выиграл заслуженно.

– За кого-то переживали персонально?

– "Спартак" больше заслужил победы, играет азартно, с большим желанием. У ЦСКА же очевидные проблемы, главное, чтобы команда восстановилась к "Монако".

– Показал ли "Спартак" чемпионскую игру?

– Еще не совсем чемпионская игра, есть над чем работать. Но все всё понимают, чтобы быть лидерами и соперничать с "Зенитом", требуется усиление игры.

– Вы дружите с Глушаковым. Как оцените его игру?

– Он сегодня забил гол, отдал пас голевой. Покрикивал на партнеров, видно, что настоящий капитан. Молодец, но без ошибок ни у кого не бывает.

– Заслуживает ли он вызова в сборную?

– Это решать тренеру.