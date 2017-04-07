Аркадий Дворкович: "Надеюсь, что "Спартак" выиграет чемпионат России"

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что "Спартак" выиграет чемпионат России.
После 21-го тура красно-белые лидируют во внутреннем первенстве, имея в своем активе 48 очков. Спартаковцы опережают идущих вторым и третьим ЦСКА и "Зенит" на шесть очков.
- Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется, - приводит ТАСС слова Дворковича. - Надеюсь, что "Спартак" выиграет чемпионат России, а "Локомотив" - Кубок.
Напомним, что "Локомотив" вышел в финал Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. Железнодорожники встретятся с "Уралом".
СереХа
Аркаша, так твои хозяева за Зенит болеют. Аккуратнее :)
12:41
Der schwein
Щас экономикой занимаццо некогда. До лидерства СПАРТАКА тем более. А сейчас, все хотят быть ближе к НАРОДУ ! Не получится, Аркадий ! Не получится !!!
12:07
Малыш из Ростова
Аркадий, займитесь наконец, если умеете, своими непосредственными служебными вице-премьерскими обязанностями. Пожалейте российский футбол, не суйте туда свой нос.
11:47