Аркадий Дворкович: "Надеюсь, что "Спартак" выиграет чемпионат России"

Вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что "Спартак" выиграет чемпионат России.

После 21-го тура красно-белые лидируют во внутреннем первенстве, имея в своем активе 48 очков. Спартаковцы опережают идущих вторым и третьим ЦСКА и "Зенит" на шесть очков.

- Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется, - приводит ТАСС слова Дворковича. - Надеюсь, что "Спартак" выиграет чемпионат России, а "Локомотив" - Кубок.

Напомним, что "Локомотив" вышел в финал Кубка России, который пройдет 2 мая в Сочи. Железнодорожники встретятся с "Уралом".