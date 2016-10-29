Аркадий Дворкович: "Мне стыдно за поведение фанатов"

Вице-премьер России Аркадий Дворкович после матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:1) раскритиковал поведение болельщиков. Он выразил надежду, что участвовавших в беспорядках фанатов серьезно накажут, передает из Тушина корресподент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Как решать проблему с файерами?
– Нужно жестко наказывать. Все видно, кто это делает. Есть камеры на стадионах. Мне стыдно за такое поведение фанатов. У людей проблемы в голове, надо уважать себя и других. Надеюсь, что РФС и правоохранительные органы возьмутся за эту проблему. Ведь нас будут штрафовать, дисквалифицировать, ничем хорошим это не кончится. Люди не будут ходить на стадионы.
jpanin
Наказывать надо правительство за бардак в стране , за жалкие поборы с нищего народа ...
21:14
Exsorsist
Дворкович, ты бы лучше стыдился коррупции, казнокрадства и беспредела олигархов в России. И за своих друзей бы постыдился, Чубайса, Грефа и пр.
21:10
Уткин за Спартак
Аркаша, фанаты - это россияне. Представляешь, как они могут выйти на Красную площадь??? Не буди лихо, пока тихо!
21:01