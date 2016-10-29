20:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Аркадий Дворкович: "Мне стыдно за поведение фанатов"

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Суббота. Москва. Беспорядки на трибунах во время матча "Спартак" - ЦСКА."Спартак" - ЦСКА: беспорядки на трибунах

Вице-премьер России Аркадий Дворкович после матча 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:1) раскритиковал поведение болельщиков. Он выразил надежду, что участвовавших в беспорядках фанатов серьезно накажут, передает из Тушина корресподент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как решать проблему с файерами?

– Нужно жестко наказывать. Все видно, кто это делает. Есть камеры на стадионах. Мне стыдно за такое поведение фанатов. У людей проблемы в голове, надо уважать себя и других. Надеюсь, что РФС и правоохранительные органы возьмутся за эту проблему. Ведь нас будут штрафовать, дисквалифицировать, ничем хорошим это не кончится. Люди не будут ходить на стадионы.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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jpanin

Наказывать надо правительство за бардак в стране , за жалкие поборы с нищего народа ...

21:14

Exsorsist

Дворкович, ты бы лучше стыдился коррупции, казнокрадства и беспредела олигархов в России. И за своих друзей бы постыдился, Чубайса, Грефа и пр.

21:10

Уткин за Спартак

Аркаша, фанаты - это россияне. Представляешь, как они могут выйти на Красную площадь??? Не буди лихо, пока тихо!

21:01

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