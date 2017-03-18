Ари: "Я знал, что забью "Спартаку"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:1) отметил, что игра против лидера чемпиона помогла ему собраться. Он добавил, что был уверен, что отличится в этом матче.

– Чувствовали, что играете против лидера чемпионата?

– Да, но это придало мне уверенности. Я верил и знал, что забью. Мне помогло то, что мы играли с лидером чемпионата – я собрался.

– "Спартак" станет в этом сезоне чемпионом?

– Они очень хорошо идут в турнирной таблице, но еще много матчей в чемпионате и все может произойти. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)