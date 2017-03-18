Ари: "Я не хотел праздновать гол в ворота "Спартака"

Нападающий "Локомотива" Ари после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) отметил, что не хотел праздновать гол, потому что уважает болельщиков красно-белой команды. По его словам, ничья в этом поединке - удовлетворительный результат.
- Как вам игра?
- Конечно, хотелось бы победить, но случилась ничья, - сказал Ари. - Но я очень рад такому результату, считаю его очень хорошим для "Локомотива", тем более я забил мяч.
- Вы показали трибунам после того, как забили, что не хотите праздновать гол.
- Да, я не хотел этого делать, потому что очень сильно уважаю болельщиков "Спартака". Они по-доброму ко мне относятся. Но на базе мы много времени провели с Майконом и Фарфаном, поэтому, когда я забил мяч - хотел поделиться радостью и своими эмоциями с партнерами.
- Чувствовали, что забьете?
- Да.
- Поэтому такую кепку одели, красно-белого цвета?
- У меня их целая коллекция, и я всегда стараюсь, чтобы кепка соответствовала футболке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)