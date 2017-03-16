Ари: "В "Спартаке" поддерживаю связь со всеми бразильцами и Джано"

Нападающий "Локомотива" Ари в преддверии игры 20-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что регулярно общается с некоторыми футболистами красно-белых, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Бразилец, арендованный у "Краснодара", рассказал, что в новом клубе его хорошо приняли.

– Остался ли в "Спартаке" хотя бы один игрок, с кем поддерживаете связь?

– Это все бразильцы и Джано (Ананидзе). Постоянно с ними на связи, обмениваемся сообщениями.

– Вы провели лишь два матча, но все уже говорят об "аризависимости" "Локо". Приятно?

– Могу сказать, что меня очень хорошо и сердечно приняли в команде. И это мне очень помогает показывать хорошую игру. Теплый прием очень помог! И моя задача – продолжать радовать болельщиков и показывать хорошую игру.

– Не обидно, что ушли зимой из команды, которая сейчас играет в Европе? А "Локо" предстоит туда только попасть?

– Для игрока-профессионала очень важно играть в еврокубках, но не менее важно находиться в команде, где тебя любят и тебе доверяет тренер. Атмосфера очень важна для меня. Поэтому я рад, что попал в клуб, где мне доверяют.