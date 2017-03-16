Ари: "Рад, что попал в клуб, где мне доверяют"

Нападающий "Локомотива" Ари в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что его хорошо приняли в команде Юрия Семина. Также он рассказал, что общается с некоторыми бывшими партнерами по "Спартаку".

– Остался ли в "Спартаке" хотя бы один игрок, с кем поддерживаете связь?

– Это все бразильцы и Джано. Постоянно с ними на связи, обмениваемся сообщениями.

– Вы провели лишь два матча, но все уже говорят об "аризависимости" "Локомотива". Это приятно?

– Могу сказать, что меня очень хорошо и сердечно приняли в команде. И это мне очень помогает показывать хорошую игру. Теплый прием очень помог! И моя задача – продолжать радовать болельщиков и показывать хорошую игру.

– Не обидно, что ушли зимой из команды, которая сейчас играет в Европе? А "Локомотиву" только предстоит туда попасть?

– Для игрока-профессионала очень важно играть в еврокубках, но не менее важно находиться в команде, где тебя любят и тебе доверяет тренер. Атмосфера очень важна для меня. Поэтому я рад, что попал в клуб, где мне доверяют. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)