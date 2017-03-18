Ари: "Передайте Федуну, что я буду забивать "Спартаку" и дальше"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в матче 20-го туре чемпионата России со "Спартаком" (1:1) заявил о намерении и дальше забивать в ворота красно-белых. Сегодня 31-летний форвард в седьмой раз (в седьмой игре) поразил ворота своей бывшей команды.

– Сегодня на стадионе был владелец "Спартака" Леонид Федун. Что хотели бы ему передать?

– Я не знаком с ним лично. Можете передать ему, что я надеюсь забивать его команде и дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)