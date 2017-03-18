Ари: "Передайте Федуну, что я буду забивать "Спартаку" и дальше"

Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в матче 20-го туре чемпионата России со "Спартаком" (1:1) заявил о намерении и дальше забивать в ворота красно-белых. Сегодня 31-летний форвард в седьмой раз (в седьмой игре) поразил ворота своей бывшей команды.
– Сегодня на стадионе был владелец "Спартака" Леонид Федун. Что хотели бы ему передать?
– Я не знаком с ним лично. Можете передать ему, что я надеюсь забивать его команде и дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Г⚽⚽⚽⚽Л! @fclm_official #НашФутбол #РФПЛ. 20-й тур. #ЛокоСпартак #дерби 1:0 41' Ари pic.twitter.com/GGWCPqKrsv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 марта 2017 г.
Помпей
Ари забил,а вот Самедов провалился в итоге один насолил бывшему клубу в очередной раз,а другой только зря всю неделю языком чесал.
20:52
Jean4
Передавай привет Федуну с 10-го места.
20:47
Mark Krass
Ну прям любитель шашлыка погорячее нашёлся))
20:36
Стриж
Уважаемый Ари! Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни был, в какой команде бы ни играл - мой стол всегда к твоим услугам. Ты - мой гость, мой друг, мой товарищ. Только - забивай, забивай, забивай (ты меня понял, кого забивать))).
20:27
Армеец-1
Красавец! Не добавить не убавить.
20:25
KotZombie43484
Сегодня тут умный, с Федуном диалог ведет, а завтра игрок второго состава. Да, Семин?
20:19
Юрий 111
Забивай Им побольше голов. Арюшка, порадуй нас.
20:19
waleriy
Обидчивый какой.
20:19
knyaz boltconskiy
Так Федун поэтому и продал тебя,чтобы ты в свои ворота не забивал.На большее ты не способен.
20:14
Kostromich44
Ну и дурак! Доказывать надо не Федуну 2 раза в год, а в каждом матче. Тогда бы и в Спартаке играл до сих пор.
20:13
баламошка
Аришка разошёлся) Спасибо за время, проведённое в Спартаке. Лично мне всегда казалось, что его надо было чаще на поле выпускать. Хотя великого Валеру у меня язык не повернётся критиковать.
20:13
RW.irk
Если бы ты ещё кому-нибудь забивал кроме Спартака, играл бы сейчас совсем не там где играешь.
20:09
toxa-rv@list
Спартаку-2 наверно? в следующем сезоне )))
20:05