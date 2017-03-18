20:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Ари: "Передайте Федуну, что я буду забивать "Спартаку" и дальше"

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Нападающий "Локомотива" Ари после ничьей в матче 20-го туре чемпионата России со "Спартаком" (1:1) заявил о намерении и дальше забивать в ворота красно-белых. Сегодня 31-летний форвард в седьмой раз (в седьмой игре) поразил ворота своей бывшей команды.

– Сегодня на стадионе был владелец "Спартака" Леонид Федун. Что хотели бы ему передать?

– Я не знаком с ним лично. Можете передать ему, что я надеюсь забивать его команде и дальше. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

 

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Помпей

Ари забил,а вот Самедов провалился в итоге один насолил бывшему клубу в очередной раз,а другой только зря всю неделю языком чесал.

20:52

Jean4

Передавай привет Федуну с 10-го места.

20:47

Mark Krass

Ну прям любитель шашлыка погорячее нашёлся))

20:36

Стриж

Уважаемый Ари! Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни был, в какой команде бы ни играл - мой стол всегда к твоим услугам. Ты - мой гость, мой друг, мой товарищ. Только - забивай, забивай, забивай (ты меня понял, кого забивать))).

20:27

Армеец-1

Красавец! Не добавить не убавить.

20:25

KotZombie43484

Сегодня тут умный, с Федуном диалог ведет, а завтра игрок второго состава. Да, Семин?

20:19

Юрий 111

Забивай Им побольше голов. Арюшка, порадуй нас.

20:19

waleriy

Обидчивый какой.

20:19

knyaz boltconskiy

Так Федун поэтому и продал тебя,чтобы ты в свои ворота не забивал.На большее ты не способен.

20:14

Kostromich44

Ну и дурак! Доказывать надо не Федуну 2 раза в год, а в каждом матче. Тогда бы и в Спартаке играл до сих пор.

20:13

баламошка

Аришка разошёлся) Спасибо за время, проведённое в Спартаке. Лично мне всегда казалось, что его надо было чаще на поле выпускать. Хотя великого Валеру у меня язык не повернётся критиковать.

20:13

RW.irk

Если бы ты ещё кому-нибудь забивал кроме Спартака, играл бы сейчас совсем не там где играешь.

20:09

toxa-rv@list

Спартаку-2 наверно? в следующем сезоне )))

20:05

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Материалы других СМИ