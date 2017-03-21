Ари: "Люблю "Спартак", но обожаю забивать им голы"

Форвард "Локомотива" Ари, ставший автором гола в матче 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1), подчеркнул в интервью "Известиям", что обожает забивать голы красно-белым. Он выразил сожаление по поводу ничейного результата.

– В минувшем туре вы вновь забили "Спартаку". Эта команда для вас – особый "раздражитель"?

– Всегда приятно забивать своему бывшему клубу. Я очень люблю "Спартак" и всех его болельщиков, но скажу честно: я обожаю забивать им голы! Жаль, что мы не смогли завоевать три очка, но игра сложилась так, как сложилась.