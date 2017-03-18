Ари: "Локомотиву" нужно было больше играть в созидательный футбол"

Нападающий "Локомотива" Ари после матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1) отметил, что всегда приятно забивать большим командам. Он добавил, что его стоило играть в более созидательный футбол.

– Вы часто забиваете "Спартаку". Это ваша самая любимая команда для взятия ворот?

– Всегда очень приятно забивать большим клубам. "Спартак" – это один из таких клубов. Но самое главное для меня – помочь своей команде на поле добиться победы. Неважно, забью я или нет. Поэтому у меня сейчас немного смешанные чувства из-за того, что "Локомотив" не взял три очка.

– Считаете, могли сделать больше?

– У меня был еще один эпизод, когда не очень хорошо обработал мяч грудью. При более удачной обработке это был бы голевой момент. Я мог его реализовать, но, к сожалению, не получилось. В любом случае, "Спартак" – это лидер чемпионата и ничья против такой команды – это всегда хороший результат.

– Во втором матче подряд "Локомотив" открывает счет и в начале второго тайма пропускает. Почему так происходит?

– Мне кажется, что в этой игре наша команда немного отошла, и я был один впереди. Думаю, нам нужно было больше играть в созидательный футбол и создавать больше шансов для взятия ворот. Но в любом случае произошло то, что произошло. Мы сегодня добились хорошего результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)