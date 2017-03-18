Ари и Тарасов - в стартовом составе "Локомотива" на матч со "Спартаком"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 20-го тура чемпионата России против "Спартака". На острие атаки железнодорожников появится бывший форвард красно-белых Ари. Для него это второй официальный матч в премьер-лиге в составе "Локо". В игре 18-го тура против "Крыльев Советов" (3:0) он отметился дублем, а следующий поединок - против "Краснодара" (1:2) - пропустил по условиям арендного соглашения.

Также стоит отметить возвращение в стартовый состав "Локо" еще одного бывшего игрока "Спартака" - Дмитрия Тарасова. Хавбек из-за травмы не появлялся на поле с августа 2016 года.

Полностью состав "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Михалик, В. Денисов - Фернандеш, И. Денисов, Тарасов - Ал. Миранчук, Ари.

Запасные: Коченков, Абаев, Янбаев, Пейчинович, Маргасов, Ротенберг, Баринов, Касаев, Фарфан, Шкулетич, Галаджан, Майкон.

Игра в Черкизове начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //

"Локомотив" - "Спартак". Перед матчем