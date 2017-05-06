20:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Арбитры правильно не засчитали гол "Спартака"

0
0
0
0
3

На 82-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Томь" правильное решение приняла бригада Алексея Сухого, не засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Александр Кудрявцев верно определил положение "вне игры" у Промеса: в момент удара по воротам Глушакова голландец находился за линией офсайда и впоследствии извлек из этого выгоду, оказавшись первым на мяче. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет  трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

0
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

stormtrooper501

В англии такие засчитывают

21:31

coserog

Пенальти был никакой не левый! 9 арбитров из 10 назначили бы его!!! А вот гол можно было и засчитать! Двадцать случаев могу припомнить, когда игрок из вне игры шёл на добивание и голы засчитывались! А вообще за такую игру надо убивать!!! Столько моментов...

21:23

Братчанин

Да это все и так понимают, а почему не говорят о том, что пеналь левый был?

21:19