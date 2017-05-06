Арбитры правильно не засчитали гол "Спартака"

На 82-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Томь" правильное решение приняла бригада Алексея Сухого, не засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Александр Кудрявцев верно определил положение "вне игры" у Промеса: в момент удара по воротам Глушакова голландец находился за линией офсайда и впоследствии извлек из этого выгоду, оказавшись первым на мяче. (Александр БОБРОВ)
stormtrooper501
В англии такие засчитывают
21:31
coserog
Пенальти был никакой не левый! 9 арбитров из 10 назначили бы его!!! А вот гол можно было и засчитать! Двадцать случаев могу припомнить, когда игрок из вне игры шёл на добивание и голы засчитывались! А вообще за такую игру надо убивать!!! Столько моментов...
21:23
Братчанин
Да это все и так понимают, а почему не говорят о том, что пеналь левый был?
21:19