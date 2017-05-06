Арбитры правильно не засчитали гол "Спартака"

На 82-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Спартак" – "Томь" правильное решение приняла бригада Алексея Сухого, не засчитав взятие ворот гостей. Первый ассистент Александр Кудрявцев верно определил положение "вне игры" у Промеса: в момент удара по воротам Глушакова голландец находился за линией офсайда и впоследствии извлек из этого выгоду, оказавшись первым на мяче. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"