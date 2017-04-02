15:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Рубина"

Спорный момент в матче "Рубин" - "Зенит".
Спорный момент в матче "Рубин" - "Зенит".
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На 71-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" верное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Николас Ломбертс в единоборстве с Жонатасом сыграл в подкате, выбив мяч. Оснований для назначения пенальти нет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

С другого ракурса, Ломбертс вообще мяча не касался и срубил казанца... То что удобно, то и показывают, мудрецы

16:33

ngil

Это не 71-ая минута, а эпизод из 1-го тайма. Как раз здесь пенальти нужно было назначать.

16:11

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