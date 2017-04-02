Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Рубина"

На 71-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" верное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Николас Ломбертс в единоборстве с Жонатасом сыграл в подкате, выбив мяч. Оснований для назначения пенальти нет. (Александр БОБРОВ)
Вопреки
С другого ракурса, Ломбертс вообще мяча не касался и срубил казанца... То что удобно, то и показывают, мудрецы
16:33
ngil
Это не 71-ая минута, а эпизод из 1-го тайма. Как раз здесь пенальти нужно было назначать.
16:11