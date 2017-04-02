Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу "Рубина"

На 71-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "Рубин" - "Зенит" верное решение принял арбитр Владимир Сельдяков, не назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. Николас Ломбертс в единоборстве с Жонатасом сыграл в подкате, выбив мяч. Оснований для назначения пенальти нет. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"