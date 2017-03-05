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Арбитр не наказал Глушакова за фол на Газинском

26-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 26-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 26-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол". 26-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
26-я минута матча "Краснодар" - "Спартак". Фото "Наш футбол".
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На 26-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар""Спартак" ошибся арбитр Владислав Безбородов, в центре поля не зафиксировавший фол Дениса Глушакова на Юрии Газинском и продолживший игру. Спартаковский полузащитник не сумел правильно выполнить подкат и угодил сопернику бутсой в область правого голеностопа как раз в тот момент, когда игрок хозяев поставил ногу на газон. В итоге Газинский получил травму и был вынужден попросить замену.

Безбородов же, по всей видимости, решил, что Глушаков сыграл в мяч, и дал сигнал продолжить встречу. Между тем, признай он, что спартаковец сфолил, судье следовало остановить игру, назначить штрафной и вынести нарушителю предупреждение. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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