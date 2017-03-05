Арбитр не наказал Глушакова за фол на Газинском

На 26-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" ошибся арбитр Владислав Безбородов, в центре поля не зафиксировавший фол Дениса Глушакова на Юрии Газинском и продолживший игру. Спартаковский полузащитник не сумел правильно выполнить подкат и угодил сопернику бутсой в область правого голеностопа как раз в тот момент, когда игрок хозяев поставил ногу на газон. В итоге Газинский получил травму и был вынужден попросить замену.

Безбородов же, по всей видимости, решил, что Глушаков сыграл в мяч, и дал сигнал продолжить встречу. Между тем, признай он, что спартаковец сфолил, судье следовало остановить игру, назначить штрафной и вынести нарушителю предупреждение. (Александр БОБРОВ)