Арбитр Мешков получил "двойку" за матч "Ростов" – "Зенит"

Как стало известно "СЭ", судья Виталий Мешков, обслуживавший матч 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0), получил от инспектора Эдуарда Малого очень низкую оценку – 7,7 балла. Это равно "двойке" по пятибалльной системе.

Напомним, что на 73-й минуте рефери ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде Сесар Навас сзади прыгнул на Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского нападающего. Кроме того, Мешков допустил методическую ошибку, показав желтую карточку Луишу Нету и удалив было его с поля. Судья решил, что у зенитовца это предупреждение второе, достал красную карточку, но затем быстро исправился. (Александр БОБРОВ)