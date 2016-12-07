Арбитр Мешков получил "двойку" за матч "Ростов" – "Зенит"

Как стало известно "СЭ", судья Виталий Мешков, обслуживавший матч 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0), получил от инспектора Эдуарда Малого очень низкую оценку – 7,7 балла. Это равно "двойке" по пятибалльной системе.
Напомним, что на 73-й минуте рефери ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовчан. В том эпизоде Сесар Навас сзади прыгнул на Александра Кокорина, не сыграв в мяч и свалив зенитовского нападающего. Кроме того, Мешков допустил методическую ошибку, показав желтую карточку Луишу Нету и удалив было его с поля. Судья решил, что у зенитовца это предупреждение второе, достал красную карточку, но затем быстро исправился. (Александр БОБРОВ)
честный человечишко
Эдуард Малый - инспектор. Эклектика. И ещё, г-н Бобров, гений Вы наш! Гений судейской аналитики и простейшей математики. 7,7 по десятибальной системе - это 4 с минусом по пятибальной...
17:40
Kupservas
В Общем Синит и Срамтак начали борьбу на всех фронтах! Бойцы!!!
17:37
честный человечишко
Справедливый недоумок, бери пример с честных людей)))
17:36
Sernika
О каком пенальти идёт речь?! Кокорин уклонился от верховой борьбы и подсел под игрока Ростова. В обоих матчах с Ростовом его необходимо было удалить с поля за симуляцию. В Европе такин номера не проходят.
17:32
законопослушный гражданин
Не болею ни за какую команду, со стороны забавно наблюдать, как после каждого матча начинается срач о том, что судьи помогают то Зениту, то ЦСКА, то Спартаку. Судейство соответствует уровню чемпионата. Как играют, так и судят.
16:56
законопослушный гражданин
А почему не пишут про неназначенный пеналь в ворота Зенита, когда при фланговой подаче Бухарова во вратарской двумя руками уложили на газон? Этот момент показывали в "После футбола". Это было гораздо опаснее чем в обсуждаемом моменте, где кокорин, на краю штрафной, пытался спиной к воротам принять мяч грудью в воздухе.
16:51
mr.objectivity
Вообще-то странно... Если он арбитр мешков, то он за мешков и должен бы по идее топить...
16:48
zema1905
На игры Зенит, Спарта и ЦСКА нужно назначать зарубежных судей и тогда наш футбол начнет развиваться во всей России,а не только в Москве и Питере.
16:45
Iv_AA
Судья получил двойку, Зенит - очки, Спартак - чемпионство? Судья удалил игрока Рубина. Спартак забил в большинстве, выиграл три очка и чемпионство? ... Судья .. ...
16:44
onlywhitespartak
Это был игровой эпизод если что ! Почитай правила для начало ! Потом вспомним удары Гарсии и вернблума их вообще не удалили , если что ! А там намеренно было , а не в борьбе ! И с людьми научись общаться , а если боишься что губу разобьет то не играй в футбол !!! А то крови испугались ) бобров еще тот фрукт но тут не его мнение , а констатация факта !
16:38
marksan
MAYERICK_____ Как у человека другое мнение, так он алкаш! Типичное мнение спартача-портача! Всегда помни матч Спартак-АЕК (Кипр)!
16:32
onlywhitespartak
Ну конечно двойка , раз зениту не помог , надо же было судить как в Питере с удалением и пенальти ) мешков мне вообще нравится ни бомжам ни чехам не подсуживал! А по поводу матча спартака поучите правила ! У промеса не было удара локтем для начало, а это был удар рукой, при том он был не акцентрированный и бурлак нарушал правила при этом, поэтому удаления там не было , а вот дальше удаление промеса придумали за такое нарушение желтую не дают тем более вторую ! И все почему то забыли про чисты пенальти на мельгарехо ! Научитесь в футболе разбираться и правила поучите прежде чем комментировать со слов псевдо специалистов
16:21
ddf
Мешков в этом матче совершил больше ошибок в пользу Зенита, чем Ростова. Если выборе ему оценки учитывали все ошибки, то "двойка" заслужена, если только якобы не назначенное пенальти в ворота Ростова. То это явно оказание давления в судейский корпус, поскольку в последних матча Рубин жестко зауживали, но двойки арбитры не получали, а тут затронули интересы одного из трех (Зенит, Спарта и ЦСКА) неприкосновенных клуба и сразу двойка. Круто, молодцы ребята, так держать.
16:11
\AleXiuS/
Вывод прост: Зенит не выиграл - судье низкую оценку и, соответственно, меньше денег за работу и неясные перспективы дальнейших назначений и денег от них. А потом мы удивляемся тому как судьи судят Зенит, да и столичные команды тоже.
16:07
MAYERICK
Справедливый(Ставрополь) ____________________________________________ Похоже, ты игру на play-station в другом варианте смотрел......не пей больше..........
16:03
Справедливый(Ставрополь)
Если Мешков получил "двойку", то какую оценку должен получить арбитр с последнего матча Срамтака? Не удалил Промеса в первом тайме,не удалил Глушакова,еще массу нарушений Срамтака "не заметил". Ну конечно,он оценку 5+ получит. А Мешков,ОБЪЕКТИВНО,провел лучший судейский матч РФПЛ 2016 года. Не было там никакого пенальти и близко. Реально свистел только по делу. Именно оценки инспекторов и показывают сущность РФПЛ.Стоило человеку отлично отработать и "не в пользу системы", как сразу сверху ему 2 влепили.
15:55