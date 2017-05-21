Арбитр Егоров правильно удалил игрока "Спартака" в матче против "Арсенала". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Арбитр Егоров правильно удалил игрока "Спартака" в матче против "Арсенала"

Сегодня. Тула. 12-я минута матча "Арсенал" - "Спартак". Сегодня. Тула. 12-я минута матча "Арсенал" - "Спартак". Сегодня. Тула. 12-я минута матча "Арсенал" - "Спартак".
Сегодня. Тула. 12-я минута матча "Арсенал" - "Спартак".
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На 12-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) верное решение принял арбитр Александр Егоров, удалив защитника гостей Джикию. Спартаковец лишил Думбья явной возможности забить гол, за что и получил красную карточку. О назначении пенальти речи не шло - фол произошел за пределами штрафной площади. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

marksan иди обратно в конюшню, тебе там навоз убирать

17:50

alex-ls

а то что до этого мяч попал в руку думбия ты сказать "забыл"? ах да, бобер же...

17:27