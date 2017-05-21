Арбитр Егоров правильно удалил игрока "Спартака" в матче против "Арсенала"

На 12-й минуте матча 30-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) верное решение принял арбитр Александр Егоров, удалив защитника гостей Джикию. Спартаковец лишил Думбья явной возможности забить гол, за что и получил красную карточку. О назначении пенальти речи не шло - фол произошел за пределами штрафной площади. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"