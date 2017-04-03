Анзор Кавазашвили: "В таких матчах выковывается чемпионство"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2) заявил, что лидер красно-белые обрели уверенность благодаря обилию забивающих футболистов.

– Именно в таких матчах выковывается чемпионство, – отметил Кавазашвили – Сегодня спартаковцы просто молодцы, стараются брать инициативу и штурмуют ворота соперника – играют по-современному. Ребята показали, что до последней секунды верят в успех, несмотря на два пропущенных мяча. Болельщики радуются, когда команда показывает зрелищную игру, как классные европейские клубы. По мастерству наши уступают английским командам, и не все получается. Но важно, что футболисты не оглядываются назад, чтобы использовать защитный вариант и потом случайно победить с минимальным счетом.

– Перед матчем вы предсказывали сухую победу красно-белых.

– Как я и говорил, три забили, но пропустили два. Если появляется уверенность, что до чемпионского титула всего один шаг, это плохо отражается игре. Команда должна выходит на матч без зазнайства, забывая об отрыве от преследователей. "Зенит" и ЦСКА не отступают ни на шаг. Если спартаковцы уступят хоть раз, то начнут действовать совсем по-другому – нервничать и грубить на поле. Молодцы, что они вырвали победу, даже пропустив два мяча.

– Эмоциональная победа зарядит команду на ближайшие матчи?

– Я в этом уверен. Видимо, это тот самый сезон, в котором "Спартак" уверовал в то, что может стать чемпионом после многолетней паузы.

– Что помогло команде обрести уверенность?

– Сыгранность, хорошее исполнение и, самое главное, – спартаковцы могут и стремятся забивать. Автор гола старается вновь отличиться в следующей встрече. Если это не удается ему – забьет партнер. Посмотрите, сколько людей уже забивали – то Промес, то Зе Луиш, то Джано. Есть, кому завершать атаки, но надо и думать о том, чтобы меньше пропускать. Нельзя допустить провалов в обороне, ведь впереди много важных матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ)