Анзор Кавазашвили: "В "Спартаке" остался дух Аленичева"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2). По его словам, главному тренеру красно-белых Массимо Каррере удалось сплотить футболистов.
– Поздравляю с победой и золотом, – сказал Кавазашвили. – Уверен, теперь уже не упустят чемпионство.
– Сегодня спартаковцы показали чемпионскую игру?
– Главное же результат. Можно сколько угодно утверждать, что игра была не чемпионская. Несмотря ни на что, "Спартак" оставил соперников далеко позади. По индивидуальному мастерству футболистов качественнее выглядит "Зенит", далее – ЦСКА, а потом – спартаковцы. Любой спартаковец не особо выделяется в нашем чемпионате. Средний уровень чуть выше среднего. В таблице – все наоборот. Такого в нашем чемпионате я не припомню.
– Чьей заслугой является нынешний успех красно-белых?
– Убежден, что потенциал был заложен с приходом Аленичева. Его дух в команде остался, и Каррера нашел подход к игрокам. В клуб начали возвращать спартаковский дух, приглашая российских футболистов. Стали подключать и имеющихся иностранцев, а лучше всех проявил себя Промес. Зе Луиш долго не мог адаптироваться, но в итоге усилил атаку, хоть и ломался. В команде появился настоящий лидер Денис Глушаков, наладили взаимопонимание. "Спартак" превратился в настоящий коллектив. При громадных провалах в защите и после поражений, они тут же собираются. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спринт
Кавазашвили ничего не понимает в тренерстве и пробует пропиарить Аленичева, который тоже по существу не тренер (ни образования спортивного, ни знаний тренерской профессии). Футболист и тренер - это совершенно не связанные между собой профессии.
20:13
Смерть сусликам
loko 1302 и титова...гыыы ==================== Дурак(прошу прощенье перед спартаковцем) какой Алень, сейчас игроки бегают до упору, а не то что, не добегу другие должны играть, Каррера поднял командный дух, это в первую очередь, а тактикой он был обучен еще был футболистом (италия).
20:12
Azm
"Пусть и пукну, но скажу..." - слова одного из ветеранов...
20:12
xaris
Полностью не согласен с автором
20:12
Azm
"Хоть и пукну, но пусть будет..." - сказал ветеран...
20:09
Ботаникум
Да уж, кто про что, а Анзори всё про "БАГАЖ" ДОЛДОНИТ!?........ Странно, что Лужка с его "мадамой" ещё не приплетает!!!
20:09
Roov
Не прав Анзор. Зе Луиш лучший нап чемпионата. Опорника типа Фернандо тоже близко нет. Зобнин лучший универсал. Лучший дальний удар у Глушакова. А багаж Аленичева это даже не смешно после такого матча
20:08
spawn0
половина игроков уже сменилась...а у них дух аленичева...
20:06
bor_bor
Какой дух?! Кроме спеси и трусости - в Аленичеве ничего не было. Хотите напомнить о себе, Анзор?
20:06
loko 1302
и титова...гыыы
20:04
Патриот Сибири
В следующем сезоне будет уже дух багажа Аленичева?
20:02
С.Мороз
Да..да когда ЦСКА забивал...это и был дух Аленичева!))А победил-Спартак-Кареры!!!И Анзор прекрати свою маразматическую речь!Радуйся победе!!!
20:00