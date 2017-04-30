Анзор Кавазашвили: "В "Спартаке" остался дух Аленичева"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2). По его словам, главному тренеру красно-белых Массимо Каррере удалось сплотить футболистов.

– Поздравляю с победой и золотом, – сказал Кавазашвили. – Уверен, теперь уже не упустят чемпионство.

– Сегодня спартаковцы показали чемпионскую игру?

– Главное же результат. Можно сколько угодно утверждать, что игра была не чемпионская. Несмотря ни на что, "Спартак" оставил соперников далеко позади. По индивидуальному мастерству футболистов качественнее выглядит "Зенит", далее – ЦСКА, а потом – спартаковцы. Любой спартаковец не особо выделяется в нашем чемпионате. Средний уровень чуть выше среднего. В таблице – все наоборот. Такого в нашем чемпионате я не припомню.

– Чьей заслугой является нынешний успех красно-белых?

– Убежден, что потенциал был заложен с приходом Аленичева. Его дух в команде остался, и Каррера нашел подход к игрокам. В клуб начали возвращать спартаковский дух, приглашая российских футболистов. Стали подключать и имеющихся иностранцев, а лучше всех проявил себя Промес. Зе Луиш долго не мог адаптироваться, но в итоге усилил атаку, хоть и ломался. В команде появился настоящий лидер Денис Глушаков, наладили взаимопонимание. "Спартак" превратился в настоящий коллектив. При громадных провалах в защите и после поражений, они тут же собираются. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"