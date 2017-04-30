19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "В "Спартаке" остался дух Аленичева"

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Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (1:2). По его словам, главному тренеру красно-белых Массимо Каррере удалось сплотить футболистов.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Спартак" - 1:2. Красно-белые во второй раз в чемпионате победили красно-синих."Спартак" победил ЦСКА. До золота - 4 очка

– Поздравляю с победой и золотом, – сказал Кавазашвили. – Уверен, теперь уже не упустят чемпионство.

– Сегодня спартаковцы показали чемпионскую игру?

– Главное же результат. Можно сколько угодно утверждать, что игра была не чемпионская. Несмотря ни на что, "Спартак" оставил соперников далеко позади. По индивидуальному мастерству футболистов качественнее выглядит "Зенит", далее – ЦСКА, а потом – спартаковцы. Любой спартаковец не особо выделяется в нашем чемпионате. Средний уровень чуть выше среднего. В таблице – все наоборот. Такого в нашем чемпионате я не припомню.

Чьей заслугой является нынешний успех красно-белых?

– Убежден, что потенциал был заложен с приходом Аленичева. Его дух в команде остался, и Каррера нашел подход к игрокам. В клуб начали возвращать спартаковский дух, приглашая российских футболистов. Стали подключать и имеющихся иностранцев, а лучше всех проявил себя Промес. Зе Луиш долго не мог адаптироваться, но в итоге усилил атаку, хоть и ломался. В команде появился настоящий лидер Денис Глушаков, наладили взаимопонимание. "Спартак" превратился в настоящий коллектив. При громадных провалах в защите и после поражений, они тут же собираются. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Спринт

Кавазашвили ничего не понимает в тренерстве и пробует пропиарить Аленичева, который тоже по существу не тренер (ни образования спортивного, ни знаний тренерской профессии). Футболист и тренер - это совершенно не связанные между собой профессии.

20:13

Смерть сусликам

loko 1302 и титова...гыыы ==================== Дурак(прошу прощенье перед спартаковцем) какой Алень, сейчас игроки бегают до упору, а не то что, не добегу другие должны играть, Каррера поднял командный дух, это в первую очередь, а тактикой он был обучен еще был футболистом (италия).

20:12

Azm

"Пусть и пукну, но скажу..." - слова одного из ветеранов...

20:12

xaris

Полностью не согласен с автором

20:12

Azm

"Хоть и пукну, но пусть будет..." - сказал ветеран...

20:09

Ботаникум

Да уж, кто про что, а Анзори всё про "БАГАЖ" ДОЛДОНИТ!?........ Странно, что Лужка с его "мадамой" ещё не приплетает!!!

20:09

Roov

Не прав Анзор. Зе Луиш лучший нап чемпионата. Опорника типа Фернандо тоже близко нет. Зобнин лучший универсал. Лучший дальний удар у Глушакова. А багаж Аленичева это даже не смешно после такого матча

20:08

spawn0

половина игроков уже сменилась...а у них дух аленичева...

20:06

bor_bor

Какой дух?! Кроме спеси и трусости - в Аленичеве ничего не было. Хотите напомнить о себе, Анзор?

20:06

loko 1302

и титова...гыыы

20:04

Патриот Сибири

В следующем сезоне будет уже дух багажа Аленичева?

20:02

С.Мороз

Да..да когда ЦСКА забивал...это и был дух Аленичева!))А победил-Спартак-Кареры!!!И Анзор прекрати свою маразматическую речь!Радуйся победе!!!

20:00