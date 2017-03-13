Анзор Кавазашвили: "Уже в первом тайме "Спартак" мог проиграть"

Председатель Совета директоров "Анжи", бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил мнение, что в воскресном матче 19-го тура красно-белые могли потерпеть поражение от махачкалинцев.

– Я присутствовал на матче "Спартак" – "Анжи". Должен отметить, что красно-белые просто проскочили. Они уже в первом тайме могли спокойно проиграть. Но, к сожалению, команда "Анжи" на сегодняшний день не полностью скомплектована, особенно в линии атаки. Пока нападающие не готовы взять на себя лидерство и забить гол. Проигрываем уже третий матч, – сказал Кавазашвили. (Любовь КОНЯЕВА)