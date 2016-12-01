Анзор Кавазашвили: "Спартак" зазевался и получил по ушам"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что причина поражения красно-белых от "Крыльев Советов" (0:4) в 16-м туре премьер-лиги кроется в самоуверенности команды. По его словам, после такой оплеухи москвичи исправятся и победят "Рубин" в следующей встрече.

– В последних шести играх Ребров пропустил всего один гол, а тут, во встрече с аутсайдером, сразу четыре. Удар для вратаря?

– Ничего страшного. Человек так устроен, что он может держаться в тонусе, но в какой-то момент происходит замыкание. При этом вины Артема в пропущенных мячах нет. Залетело четыре? Не надо посыпать голову пеплом. И не стоит даже задумываться над тем, чтобы заменить Реброва в следующем матче. Он продолжит здорово играть и дальше. Лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.

– "Спартак" довольно давно и лидирует в чемпионате, чего мало кто ждал. Может, этот разгром будет полезен команде?

– Абсолютно верно. Красно-белые двигались вперед широкими шагами, может быть, где-то возомнили, что способны побеждать на классе, а соперник их боится. "Крылья Советов" оглушили спартаковцев, вернули их на землю. Команда очухается после удара и матч с "Рубином" проведет на привычном для себя высоком уровне и победит.

– Капитан красно-белых Денис Глушаков обычно говорит: "Стоит зазеваться, как получишь по ушам". Согласны с ним?

– Полностью. Против "Спартака" каждый настраивается, как на последний бой. Команда должна всегда находиться в тонусе, играть серьезно. И не задирать нос высоко. Сегодня же "Спартак" выглядел расслабленным, уверенность переросла в самоуверенность. Защита прозевала все голы. Ребров среагировал на удар в моменте с третьим голом, а вокруг ни одного защитника. Как так, ребята? Где помощь своему голкиперу, почему позволили добить мяч? (Сергей АСТАХОВ)