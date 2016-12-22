Анзор Кавазашвили: "Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие - травмированы"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный уход Сердара Таски, Ивелина Попова и Ромулу из московского клуба. По его мнению, это может негативно сказаться на результатах команды.

– Потеря любого игрока всегда отражается на клубе отрицательно, так как команда уже сыграна между собой, - сказал Кавазашвили. - Новичкам, которые придут на места ушедших футболистов, потребуется время на адаптацию. Никогда не известно, смогут ли они психологически и физически подстроиться под других. Это сложный процесс.

"Спартак" только сформировался, но уже одни уходят, другие – травмированы. Чемпионат России отличается от европейского. Однако мне бы хотелось, чтобы мы хотя бы чуть-чуть приблизились к его качеству. Пока игра средняя у всех. Сложно кого-то отметить. Но будь то Ромулу, Таски или Попов – отсутствие каждого из этих футболистов может отразиться на итоговых результатах турнирной таблицы. (Любовь КОНЯЕВА)