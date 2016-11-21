Анзор Кавазашвили: "Спартак" может "убить" карьеру Селихова"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили удивился возможному переходу голкипера "Амкара" Александра Селихова в состав красно-белых. По его словам, столичная команда не нуждается в усилении на данной позиции.

– Не знаю, о чем думает руководство "Спартака"… Сегодня есть основной вратарь. И это Ребров, – сказал Кавазашвили. – Он пропускает очень мало мячей. И вдруг придет еще один голкипер из основы другого клуба и будет сидеть в запасе. Чем они мотивируют такой ход, мне не понятно. Если Селихов на такое готов, то это его право…

Однако странный поступок со стороны руководства. Тем самым они дадут знать Реброву: "Учти, можем в любой момент мы можем убрать тебя и поставить Селихова". Но это не означает, что Александр будет выглядеть в воротах столь же уверенно, как в этом году выглядит Артем. Любой футболист сначала должен адаптироваться в коллективе. Не всегда отличный вратарь одного клуба сможет так же классно играть в другой команде.

Такие манипуляции могут загубить карьеру Селихова. Допустим, его поставили в основной состав. Этим они уже "убили" Реброва недоверием. Тем временем Селихов встал в ворота. Переволновался, пропустил голы. И все, он пропащий голкипер для "Спартака". И что тогда? Если Реброва перестанут ставить в основу, то оттуда нужно уходить. Его любая команда возьмет. (Любовь КОНЯЕВА)