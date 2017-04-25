15:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "КДК РФС вынес несправедливое решение по Глушакову"

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Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что решение КДК РФС о дисквалификации капитана красно-белых Дениса Глушакова на один матч является слишком мягким. Ранее сообщалось, что полузащитник избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).

- Как прокомментируете решение КДК РФС наказать полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова только автоматической дисквалификацией на матч с "Уралом"? - вопрос Кавазашвили.

- Считаю, что КДК вынес несправедливое решение. Я видел этот момент и был ошарашен тем, что натворил Глушаков. Он специально пошел на грубость. Нельзя этого делать. Денис - элегантный футболист, умный, тактичный парень, но допустил такую вольность. Поэтому считаю данное наказание слишком мягким для этого эпизода. Тем более что Глушаков - лицо общества "Спартак" и должен вести себя очень культурно, грамотно. Денис играть умеет, но в этом моменте он показал свою беспомощность, не сумев обыграть Нобоа. Это очень печально.

- Члены КДК РФС учли, что красная карточка, полученная Глушаковым в матче с "Ростовом" стала первой в его карьере.

- Это очень удивляет. Поэтому я и сказал, что Денис - элегантный игрок и никогда не позволял себе такого. То, что он сделал, будет пятном в его футбольной биографии.

- Теперь Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА. Хорошая новость для "Спартака"?

- Для "Спартака" это очень важно. 

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (5)
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_Я_против_Астротерфа_

суки красноперые

15:55

Exsorsist

Позор, что Бухарова не наказали за откровенную грубость в атаке! Гола бы не был, если бы это чучело не хватало кочерягами Таски.

15:53

aug081266

Бывший спартаковский игрок оказался честнее и благороднее нынешних спартаковских болельщиков,которые в упор не хотят видеть акцентированный удар в ногу шипами.Так мяч не выбивают,брехуны!!!

15:53

onlywhitespartak

Анзорчик сам то понял что сказал ? Там вообще удаления не было , сколько можно с помощью прессы пытаться манипулировать людьми , телевизор давно смотреть невозможно , щас уже и газеты читать , хотя с тобой все понятно было после разбора судейство иванова , но что самое удивительное есть же такие олухи которые к этому прислушаются, вон многие бомжи уверенны что им судья не помогал ))

15:44

marksan

Главное, что Глушаков будет играть с ЦСКА! В этом и есть соль такого решения! Позор, однако!

15:42