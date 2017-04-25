Анзор Кавазашвили: "КДК РФС вынес несправедливое решение по Глушакову"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили выразил уверенность в том, что решение КДК РФС о дисквалификации капитана красно-белых Дениса Глушакова на один матч является слишком мягким. Ранее сообщалось, что полузащитник избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3).

- Как прокомментируете решение КДК РФС наказать полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова только автоматической дисквалификацией на матч с "Уралом"? - вопрос Кавазашвили.

- Считаю, что КДК вынес несправедливое решение. Я видел этот момент и был ошарашен тем, что натворил Глушаков. Он специально пошел на грубость. Нельзя этого делать. Денис - элегантный футболист, умный, тактичный парень, но допустил такую вольность. Поэтому считаю данное наказание слишком мягким для этого эпизода. Тем более что Глушаков - лицо общества "Спартак" и должен вести себя очень культурно, грамотно. Денис играть умеет, но в этом моменте он показал свою беспомощность, не сумев обыграть Нобоа. Это очень печально.

- Члены КДК РФС учли, что красная карточка, полученная Глушаковым в матче с "Ростовом" стала первой в его карьере.

- Это очень удивляет. Поэтому я и сказал, что Денис - элегантный игрок и никогда не позволял себе такого. То, что он сделал, будет пятном в его футбольной биографии.

- Теперь Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА. Хорошая новость для "Спартака"?

- Для "Спартака" это очень важно.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)