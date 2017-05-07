Анзор Кавазашвили: "Каррере не надо обижаться на команду"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал реакцию главного тренера красно-белых Массимо Карреры на победу в матче 27-го тура чемпионата России над "Томью" с минимальным счетом 1:0.

– Я не сомневался, что игра получится тяжелой для "Спартака", – сказал Кавазашвили. – Команда, которая идет на первом месте, всегда является раздражителем, тем более, такой клуб, как "Спартак". Это был интересный матч, и мне жаль, что томичи вылетают из премьер-лиги.

– После игры Массимо Каррера был настолько недоволен, что отказался общаться с журналистами и не пришел на пресс-конференцию. Как думаете, почему он так поступил?

– Каррера не знает специфики российского менталитета. А ее очень важно знать. В России все команды будут драться до последнего. Каррере не надо обижаться на футболистов. Он должен сказать огромное спасибо своей команде, которая не имеет звезд европейского уровня, но играет и побеждает при некоторых провалах – имею ввиду крупные поражения 0:3, 0:4, которые могли психологически добить. Но ребята выигрывают 1:0, 2:0 и опять встают на ноги. Он через сезон поймет, где находится. Я был просто удивлен тем, что он чуть ли не бегом убежал в раздевалку после матча. Каррера должен был выйти на поле с футболистами, поприветствовать народ и уйти вместе с командой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)