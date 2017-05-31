Анзор Кавазашвили: "Каррера доказал, что стоит дороже денег, которые получал в прошлом сезоне"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением по поводу того, что наставник красно-белых Массимо Каррера продлит соглашение с клубом на два года. Он отметил, что итальянец имеет серьезную мотивацию продолжать успешную работу в "Спартаке".

– Это очень хорошо, – сказал Кавазашвили. – Итальянец здорово начал в "Спартаке" и провел прошлый чемпионат очень удачно. Почему бы Каррере и в следующем сезоне не побороться за титул? Тем более, в "Зените" появится его соотечественник Манчини. Посмотрим, как они между собой будут бодаться. А другие тренеры пусть у них учатся работать. Конечно, зарплаты у этих наставников будут большие, но помимо денег есть еще умение и профессионализм.

– Может, стоило продлить контракт с Карерой на более длительный срок?

– Два года – это нормально. Тем более, что после успеха в России им могут заинтересоваться европейские клубы. Он заработал здесь определенный тренерский авторитет, доказал, что умеет хорошо выполнять эту работу. Думаю, он мечтает о том, чтобы его позвали хорошие команды. Поэтому после завоевания чемпионства у итальянца есть большая мотивация продолжить успешно работать в "Спартаке". К тому же, ему увеличат зарплату, потому что он доказал, что стоит дороже. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)