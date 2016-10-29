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Анзор Кавазашвили: "Если ЦСКА проиграет "Спартаку", армейцам будет нужно покупать несколько игроков"

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"Спартак" vs ЦСКА."Спартак" – ЦСКА: дерби, которого ждет вся Россия

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили уверен, что матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА будет непростым для его бывшей команды. По словам Кавазашвили, сейчас армейцы находятся в положении, когда им просто некуда отступать.

- Матч будет очень сложным, потому что ЦСКА находится в таком положении, когда солдатам отступать уже некуда, - сказал Кавазашвили. - Если они снова неудачно сыграют, то нужно будет срочно приобретать пару футболистов для усиления. Период восстановления травмированных затянулся.

"Спартак" же, напротив, идет по восходящей. Сейчас команда красно-белых в таком состоянии, что, когда болельщики слышат слово "Спартак", у них расширяются глаза от удовольствия и они сразу готовы на самые добрые дела. При этом в команде нет отдельных звезд, все футболисты приблизительно равны по силам. Заметна слаженность игроков: по ходу матча они предугадывают действия того или иного футболиста. В ЦСКА, наоборот, сейчас некому играть. Армейцам пора кричать: "Караууул!". Думаю, что выиграет "Спартак". (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Красноармеец К

Такую чушь сморозил... караул!!!))) Оказывается необходимость покупки игроков зависит от результата одного матча чемпионата)

15:01

Andrewxyz

ЦСКА пора менять Леню и состав, а денег нет

14:39

+-=0

а если ничья , то надо будет покупать или нет?

14:21

эстонский армеец

Дедушке Кавазашвили надо попытаться подумать хотя бы - проиграет или нет ЦСКА - на какие деньги покупать футболистов, если сейчас денег НЕТ!!!

14:03

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