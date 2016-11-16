Анзор Кавазашвили: "Даже Дзюба не способен заменить Зе Луиша"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили уверен, что замены нападающему красно-белых Зе Луишу нет во всем чемпионате России. Вчера владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что из-за травмы 25-летний форвард выбыл до конца 2016 года.

– Конечно, травма Зе Луиша – большая потеря, – сказал Кавазашвили. – Он заиграл так, как никто не ожидал. Наконец-то мы увидели, что есть человек, который может агрессивно действовать на острие атаки и приносить пользу команде. Давным-давно мы не видели этого в "Спартаке"! А теперь опять надо голову ломать, искать, кто же следующий придет нам на помощь. Одного такого мы уже "Зениту" отдали, а теперь вот бедного парня сломали. Нужно срочно искать замену!

– Стоит ли теперь форсировать восстановление Промеса?

– Ни в коем случае! Он может на уколах выйти на одну игру, а потом пропасть на целый год. А это никому не нужно.

– Кто мог бы заменить Зе Луиша?

– Пока я не вижу замены. Да, в прошлом сезоне игра африканца мне не импонировала. Но сейчас он очень здорово разыгрался. На данный момент он – лучший из лучших в нашем чемпионате. Пробивного, сильного, техничного центрального нападающего, который играет на таких скоростях, как Зе Луиш, я не вижу во всем первенстве России. Даже Дзюба! И тот не способен заменить его сейчас! Только Смолов, может быть, подошел бы красно-белым. (Ярослав СУСОВ)