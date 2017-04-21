Анюков работает по индивидуальной программе, Новосельцев вернулся в общую группу

Защитник "Зенита" Александр Анюков на открытой тренировке в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Урала" работает по индивидуальной программе. Его партнер по линии обороны Иван Новосельцев вернулся в общую группу. Напомним, что "Зенит" впервые проведет официальный матч на новой арене "Санкт-Петербург". (Сергей ЦИММЕРМАН)