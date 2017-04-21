Анюков не сыграет с "Уралом", Новосельцев вернулся в общую группу

Защитник "Зенита" Александр Анюков на открытой тренировке в преддверии матча 24-го тура чемпионата России против "Урала" работает по индивидуальной программе. Об этом сообщил главный тренер питерцев Мирча Луческу. Его партнер по линии обороны Иван Новосельцев вернулся в общую группу. Напомним, что "Зенит" впервые проведет официальный матч на новой арене "Санкт-Петербург".

- Кто не готов к игре с "Уралом"?

- Только Анюков. У него была температура и сейчас он работает индивидуально, - отметил Луческу. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч "Зенит" - "Урал" состоится в субботу, 22 апреля, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.