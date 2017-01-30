Антонио Конте: "Жаль, что Иванович уходит из "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте подтвердил уход защитника Бранислава Ивановича в зимнее трансферное окно. Ранее издание Sky Sports сообщило, что серб с вероятностью в 99 процентов станет игроком "Зенита".

– В "Челси" Иванович провел много матчей и выиграл много трофеев, – цитирует Sky Sports Конте. – Ему 32 года, и у него еще много лет впереди на самом высоком уровне. Тем не менее, мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером.

Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит. Это футбол, нужно быть готовым к таким ситуациям.

Отметим, что в текущем сезоне экс-защитник "Локомотива" провел 16 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив один гол и получив две желтые карточки. Контракт Ивановича с "Челси" истекает летом этого года.

О скором переезде Ивановича в Россию на обозначенных условиях "СЭ" сообщал на прошлой неделе. При этом зарплата серба в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.